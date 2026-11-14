Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Têkçûna Komarîxwazan di hilbijartina navdemî ya Amerîkayê de û radestkirina kontrola her du meclîsên Kongreyê bo Demokratan, pirsan derbarê paşeroja siyaseta hikûmeta Donald Trump li Rojhilata Navîn, û bi taybetî têkiliyên Washingtonê bi hikûmeta nû ya Sûriyê û kurdên vî welatî re, anîne ziman. Ligel vê yekê, nirxandina pisporan û dîplomatên berê yên Amerîkayê nîşan dide ku ev pêşketina hilbijartinê îhtîmal e nebe sedema guherîneke bingehîn a siyaseta Amerîkayê li hemberî Şamê, û hikûmeta Ehmed el-Şer'ê dê hê jî ji piştgiriya dual-partî ya ji bo avakirina nû ya Sûriyê û vegerandina vî welatî bo têkiliyên aborî yên navneteweyî bihêle. Li hemberî vê, îhtîmal e ku mijara mafên kurdan û hindikahiyên din ên Sûriyê di Kongreyê de bêtir ji berê were bilêvkirin, her çend veguherandina van nîgeraniyan bo kiryarên pratîk û qanûnên nû ne ew qas îhtîmal be.
Vladimir van Wilgenburg, rojnamevan û analîstê mijarên kurdî, di gotareke ku li malpera Navenda Lêkolînên Kurdî li Almanyayê belav kir, encamên têkçûna hilbijartinê ya Trump bo siyaseta Amerîkayê li Sûriyê û paşeroja kurdên vî welatî vekolaye. Nirxandinên hilbijartinê nîşan didin ku Demokratan karîne piraniya her du meclîsên Nimûneyan û Senatoyê bi dest bixin û bi destpêkirina xebata Kongreya nû di Çile de, kontrola pêvajoya qanûndanînê û çavdêriya ser hikûmetê bigirin destê xwe. Li gorî encamên hatine ragihandin, Demokratan di Senatoyê de nêzîkî 54 kursî û di Meclîsa Nimûneyan de zêdetirî 250 kursî bi dest xistine. Ev encam di şert û mercên de pêk hat ku şerê bi Îranê re û encamên wê yên aborî û siyasî, ligel nerazîbûna giştî ya ji lêçûnên jiyanê, bûn sedema qelsbûna rewşa Komarîxwazan.
Ev têkçûn dikare çavdêriya Kongreyê ya ser siyaseta derve ya hikûmeta Trump zêde bike, lê pirsgirêka sereke ew e ka gelo ev guherîna hevsengiya siyasî dê bibe sedema venihêrîna nêzîkatiya Waşîngtonê li hemberî Sûriyê an na. Ehmed el-Şer', serokê Sûriyê, di salvegera borî de têkiliyên nêzîk bi hikûmeta Trump re ava kiriye û karîbû ji van têkiliyan bo kêmkirina fişaran a navneteweyî û vegera hêdî ya Sûriyê bo qada aborî û dîplomatîk sûd wergire.
Destpêka nêzîkbûna Washington û Şamê vedigere hevdîtina Donald Trump û Ehmed el-Şer' di 14ê Gulana 2025an de li Riyadê. Bê guman berî wê jî hikûmeta Joe Biden di Kanûna 2024an de û piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, têkiliyên dîplomatîk bi rayedarên nû yên Sûriyê re dest pê kiribû. Barbara Leaf, cîgira wê demê ya Wezîrê Derve yê Amerîkayê di karûbarên Rojhilata Nêzîk de, di heman serdemê de çû Sûriyê û hikûmeta Biden jî xelata 10 milyon dolarî ya ji bo girtina Ehmed el-Şer' destnîşan kiribû betal kir.
Hikûmeta Trump di berdewamiya vê pêvajoyê de, biryar da ku sînordarên aborî yên mayî li ser Sûriyê betal bike û di Tebaxa 2026an de jî dûmahî cezayên aborî yên Amerîkayê li ser vî welatî rakirin. Li gorî nivîsa van Wilgenburg, ev nêzîkatî nîşan dide ku siyaseta têkilî bi Şamê re û amadekirina zemîna avakirina nû ya aborî ya Sûriyê, ne tenê bi hikûmeta Komarîxwaz a Trump re sînordar e û di nav beşek ji Demokratan de jî piştgirî heye.
Di vê navberê de, Tom Barrack, balyozê Amerîkayê li Tirkiyê û nûnerê taybet ê Donald Trump di karûbarên Sûriyê û Iraqê de, roleke girîng di pêkhatina siyaseta hikûmeta Amerîkayê li hemberî Şamê de lîstiye. Barrack têkiliyên nêzîk bi hikûmeta Sûriyê re ava kiriye û di nakokiyên di navbera Şamê û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê de, helwestên hikûmeta navendî piştgirî kiriye. Siyasetên wî her wiha di amadekirina zemîna peymana 29ê Rêbendanê di navbera Şamê û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê de bandor hebûye.
Barrack di Rêbendana 2026an de ragihandibû ku piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed di Kanûna 2024an de, roleya Hêzên Demokratîk ên Sûriyê wek hêza sereke ya şerê li dijî DAIŞê heta radeyeke mezin qediya ye. Ev helwest bi rexneya rayedarên berê yên Hêzên Demokratîk ên Sûriyê re rûbirû bû. Hinek ji wan siyasetên nûnerê Amerîkayê wek sedema qelsbûna rewşa kurdan û alîguhêzekirina hevalbendên Washingtonê li bakur û rojhilatê Sûriyê hesibandin û hikûmeta Amerîkayê bi terikandina Hêzên Demokratîk ên Sûriyê tawanbar kirin.
Li gel van rexneyan, Sam Heller, lêkolîner û analîstê mijarên Sûriyê li Beyrûtê û endamê Navenda Pêşveçûna Navneteweyî, bawer e ku hatina Kongreyeke di bin kontrola Demokratan de dê guherîneke bingehîn di siyaseta Amerîkayê li hemberî Sûriyê de peyda neke. Li gorî Heller, beşeke girîng a siyaseta hikûmeta Trump li Sûriyê bi nêzîkatiya Tom Barrack tê naskirin, lê gelek ji pêşîniyên vê siyasetê, di nav wan de lezkirina betalkirina cezayan û rakirina astengên vegera Sûriyê bo aboriya cîhanê, di nav Demokratan de jî hezkirî hene.
Heller her wiha ne muhtemel dibîne ku Barrack li serê lîsteya rayedarên ku Demokrat dê bixwazin li ser xebata wan lêpirsîn û çavdêriyê bikin, be. Li gorî wî, kesayetên wek Jared Kushner û Steve Witkoff, nûnerên hikûmeta Trump di dosyayên cuda de, îhtîmal e bêtir bala Kongreya nû bikişînin. Ji dîtina vî analîst, heta di nav Komarîxwazan de jî dijberên nêzîkatiya Barrack li hemberî Şamê hene, lê Demokrat îhtîmal e helwesteke dijminane li hemberî hikûmeta veguhêz a Sûriyê negirin; her çend mimkun be di hinek mijaran de ji Şamê bêtir bersivdariyê bixwazin.
Paşroja helwestên Demokratan jî vê nirxandinê xurt dike. John Shahin, senatorê Demokrat û ji endamên payebilind ên Komîteya Têkiliyên Derve ya Senatoyê, di Tebaxa 2025an de ligel Joe Wilson, nûnerê Komarîxwaz, çû Sûriyê û di hewldanên dual-partî yên ji bo betalkirina cezayên Amerîkayê li ser vî welatî de beşdar bû. Shahin di 10ê Cotmehê de jî ji piştgiriya Şîrketa Pêşveçûna Aborî ya Navneteweyî ya Amerîkayê bo Sûriyê pêşwazî kir û di 21ê Îlona 2026an de li ser marjîna Civîna Giştî ya Neteweyên Yekbûyî bi Ehmed el-Şer' re hevdîtin kir. Ev helwest nîşan didin ku beşeke girîng a siyaseta têkilî bi Şamê re ji piştgiriyeke ji Partiya Komarîxwaz wêdetir bihêle.
Ryan Crocker, balyozê berê yê Amerîkayê û endamê payebilind ê Enstîtuya Rojhilata Navîn, jî di civîna 4ê Mijdarê ya vê enstîtuyê de derbarê stratejiya Amerîkayê li Rojhilata Navîn de, ji biryara hikûmeta Trump ya ji bo avakirina têkiliya zû bi Ehmed el-Şer' re parast û ew wek kiryareke wêrek û rast hesiband. Crocker her wiha roleya Tom Barrack di alîkariya aramkirina nisbî ya rewşa Sûriyê de, heta ku şert û merc destûr dan, erênî nirxand. Piştgiriya dîplomatên berê yên Amerîkayê bo vê nêzîkatiyê nîşan dide ku guherîna piraniya Kongreyê ne ewce mehna dijberiya bi siyaseta hikûmeta Trump li hemberî Şamê ye.
Ligel vê yekê, rewşa kurdan û hindikahiyên din ên Sûriyê mimkun e bikeve rojevê beşek ji nûnerên Demokratan. Joey Hood, cîgira berê ya Wezîrê Derve yê Amerîkayê di karûbarên Rojhilata Nêzîk de, bawer e ku Kongreya nû di rêza yekem de dê mijûlî pirsgirêkên navxweyî, bi taybetî lêçûnên jiyanê, û her wiha vekolîna xebata hikûmeta Trump be. Di qada siyaseta derve de jî nîqaşa ser budceya parastinê ya sala darayî 2027 û têkiliyên Amerîkayê û Îsraîlê beşeke girîng a wextê nûneran dê dagir bike.
Hood di heman demê de tekez kiriye ku Demokrat, di nav wan de Gregory Meeks ku îhtîmal e serokatiya Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclîsa Nimûneyan bigire ser milê xwe, li hemberî rewşa hindikahiyên piçûktir li Iraqê û Sûriyê, di nav wan de kurd, êzidî û fileh, hestiyar bin. Ligel vê yekê, ew ne muhtemel dibîne ku ev nîgeranî ji asta daxuyaniyên siyasî derbas bibin û bibe sedema pesendkirina qanûnên nû.
Nadine Maenza, hevserokê Mêza Girawê ya Azadiya Olan a Navneteweyî li Waşîngtonê, jî behsa hebûna piştgiriyeke dual-partî ya xurt bo kurdên bakurê rojhilatê Sûriyê kiriye û tekez kiriye ku di nav Demokratan û Komarîxwazan de nerazîbûneke hevpar a ji siyaseta Amerîkayê li Sûriyê û awayê muamela Washingtonê bi hevalbendên xwe yên kurd re heye. Ev helwest nîşan dide ku li gel lihevhatina giştî ya her du partiyan li ser piştgiriya hikûmeta navendî ya Sûriyê, awayê muamela Waşîngtonê bi kurdan re hê jî mijareke nakokîxwaz e di mehfilên siyasî yên Amerîkayê de.
Nicolas Heras, birêvebirê demkî yê Encûmena Siyaseta Rojhilata Navîn li Washingtonê û ji birêvebirên payebilind ên Enstîtuya Newlines, jî bawer e ku siyaseta Demokratan li hemberî Sûriyê cudahiyeke bingehîn bi nêzîkatiya Komarîxwazan re dê nebin. Li gorî wî, tewera sereke ya siyaseta Amerîkayê dê hê jî piştgiriya hikûmeta di bin serokatiya Ehmed el-Şer' de bo avakirina nû ya welat be; bi vê cudahiyê ku Washington dê hewl bide hikûmeta Şamê berpirsiyar derbarê parastina civakên hindikahiyan û pêşîlêgirtina ji veguherîna Sûriyê bo penageheke komên tundrew de bike.
Di vê navberê de, mijara têkiliyên aborî yên Tom Barrack bi şîrketeke ku di projeya avakirina boriya neftê di navbera Iraqê û Sûriyê de beşdar e jî heta niha nebe tewera girîng bo çavdêriya Kongreyê. Ev pirsgirêk ligel piştgiriya hinek dîplomatên berê bo siyasetên Barrack nîşan dide ku îhtîmala bala lezgîn a Kongreya nû li ser xebata nûnerê taybet ê Trump di dosya Sûriyê de ne ew qas zêde ye.
Bi giştî, têkçûna hilbijartinê ya Trump her çend dikare zemîna vekolîneke hûrtir a xebata hikûmeta wî di şerê bi Îranê re, têkiliyên bi Îsraîlê re û hinek dosyayên siyaseta derve de peyda bike, lê xuya nake ku encameke rasterast bo guherîna stratejiya Waşîngtonê li hemberî Sûriyê hebe. Demokrat îhtîmal e hê jî piştgiriya têkilî bi hikûmeta Ehmed el-Şer' re, betalkirina cezayan û avakirina nû ya aborî ya Sûriyê bikin û di heman demê de, mijara mafên kurdan û hindikahiyên din wek yek ji pîvanên nirxandina xebata Şamê derxin holê.
Bo kurdên Sûriyê, ev encam ne ew mehna ku guherîna piraniya Kongreyê bo Demokratan fersendeke lezgîn bo venihêrîna siyaseta Amerîkayê an vejandina rewşa berê ya Hêzên Demokratîk ên Sûriyê peyda kiriye. Piştgiriya dual-partî bo kurdan û nerazîbûna hinek siyasetmedarên Amerîkayê ji awayê muamela Washingtonê bi hevalbendên xwe yên berê re, hê jî heye; lê ev piştgirî îhtîmal e bêtir di çarçoveya helwestgirtinên siyasî û fişarên sînordar bo rêzgirtina mafên hindikahiyan de bimîne. Ji ber vê sedemê, siyaseta Amerîkayê li hemberî Sûriyê bêtir ji pêşbaziya partiyan li Waşîngtonê, li ser bingeha lihevhatineke berfirehtir derbarê pêwîstiya piştgiriya hikûmeta navendî û avakirina nû ya Sûriyê pêk hatiye, ku di şert û mercên niha de, fersendeke ne ew qas zêde bo guherîna nêzîkatiya Washingtonê bo berjewendiya daxwazên siyasî û xweseriya kurdan peyda nake.
…………………
Etîketên guncaw ji bo vê nûçeyê:
- #Trump
- #HilbijartinênAmerîkayê
- #Sûriye
- #Kurd
- #SiyasetaDerve
- #KongreyaAmerîkayê
- #Demokrat
- #Komarîxwaz
- #Şam
- #EhmedElŞer
- #TomBarrack
- #MafênKurdan
- #RojhilataNavîn
- #HêzênDemokratîkÊnSûriyê
Your Comment