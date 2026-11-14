Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nûnerê fraksiyona «Dilsozî ji Berxwedanê re» ya di Parlamentoya Lubnanê de, Huseyn el-Hac Hesen, di merasîma ku Hizbullahê bi boneya Roja Şehîd li bajarokê «El-Beysariye» lidar xistibû de, got:
Armanca sereke ya êrîşên li dijî Berxwedanê, rola wê ya di dijî normalîzekirina têkiliyên bi rejîma Siyonîst re, dagirkeriyê, avakirina niştecihgehan û talankirina çavkaniyan de ye.
Wî zêde kir: Dijminê Siyonîst kuştina fermandar û endamên Berxwedanê, şehîdkirina şervan, jin û zarokan, wêrankirina malan û dagirkirina axê ceriband, lê nekarî Berxwedanê ji holê rabike.
Hac Hasan bi îşaret bi helwestên welatên mezin, bi taybetî endamên Koma Heftê (G7), û daxuyaniyên navneteweyî, erebî û navxweyî yên derbarê Berxwedanê de, got: Ev yek nîşan dide ku Berxwedan hîn jî di hevkêşeyên herêmê de cihê xwe heye û armancên ku şer ji bo bidestxistina wan dest pê kiribûn, tevî mezinahiya zirar, wêrankirin û dagirkeriyê, pêk nehatine.
Hac Hesen tekez kir ku Berxwedan hîn jî heye, bihêz e û li ser helwestên xwe radiweste. Amadebûna malbatên şehîdan, birîndaran û girtiyan di qadan cuda de jî nîşana domdariya vê sebat û dilsoziya wan e.
Wî herwiha hişyarî da ku Lubnan û Berxwedan rastî zextên siyasî, medyayî, ewlehî û dîplomatîk tên û got divê mirov bikeve bin bandora şerê derûnî û medyayî de. Divê mirov bê lêkolîn her tiştê ku di medyayê de tê weşandin qebûl neke.
Ev endamê fraksiyona «Dilsozî ji Berxwedanê re» zêde kir ku Berxwedan ji berê bi biryardarî û sebatir e û di warên cuda de gelek gav avêtiye û dê van çalakiyan bidomîne. Ew kesên ku difikirin şer, zext û tedbîrên cuda dikarin Berxwedan, derdora wê ya civakî û gelê wê lawaz bikin, xelet difikirin; ji ber ku ev kampanyayên zextê rastiya Berxwedanê naguherînin.
Hevbendî bi Îranê re serbilindiya Berxwedanê ye
Hac Hesen di beşa din a axaftina xwe de, bi tekezî li ser vê yekê ku Berxwedan tenê nine, got:
«Em bi hevbendiya xwe bi Komara Îslamî ya Îranê re serbilind in; di heman demê de hin aliyên din hevbendiya bi Amerîkayê re hilbijartine. Ew kesên ku dixwazin bi dijminê Siyonîst re têkiliyan ava bikin, divê helwestên xwe ji nû ve binirxînin.»
Wî bi îşaret bi gotinên JD Vance, cîgirê serokê Komara Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê, îdia kir ku Washington qebûl kiriye ku şerê li dijî Îranê û têkiliyên bi rejîma Siyonîst re ji faktorên têkçûna Partiya Komarî bûne.
Ev nûnerê Hizbullahê herwiha behsa şiyana Îranê kir û got yek ji girîngtirîn amûrên hêza wê kontrolkirina Tengava Hurmuzê û bandora wê li ser bihayê petrolê û hilberên neftî, wek mazot, gazoîl, mazota sotinê û benzînê ye; mijarek ku bandorên wê yên berfireh li ser aboriya Amerîkayê û cîhanê hene.
Wî bikaranîna van şiyanên Îranê di bersiva êrîşê û aliyên beşdarî wê de mafê wê yê rewa da zanîn. Wî zêde kir ku tedbîrên Amerîkayê, di nav de bikaranîna rezervên stratejîk ên petrolê û hewldana daxistina bihayan, nekarîne encamên girtina Tengava Hurmuzê ji holê rakin.
Hac Hesen herwiha îdia kir ku Îran xwedî şiyanên din jî ye, di nav de kapasîteyên teknîkî û teknolojîk û îmkana kiryaran di warê înternetê de, ku bi alîkariya wan karîbûye baregehên Amerîkayê li herêmê bike hedef û zirarê bide wan.
Wî tekez kir ku şiyan û kapasîteyên Îranê gelekî ji ya ku heta niha eşkere bûye mezintir in. Li gorî gotina wî, astengkirina hin berpirsiyar û endamên Kongreya Amerîkayê ji çûna baregehên leşkerî ji bo nirxandina ziraran, nîşan dide ku Washington hewl dide rastiya zirara gihîştiye hêz û sazîgehên leşkerî yên xwe veşêre.
Hac Hesen di dawiyê de, hevbendiya bi Komara Îslamî ya Îranê re wek çavkaniya serbilindiyê ya Berxwedanê binav kir û pirsî ka çima hin aliyên din ji vê hevkariyê aciz dibin.
Wî bi bîrxist ku Berxwedan di dehsalên borî de bi dijminê Siyonîst re şer kiriye û serkeftinên xwe pêşkêşî hemû gelê Lubnanê kiriye.
Wî tekez kir ku Berxwedan dê prensîb û nirxên xwe yên exlaqî neguherîne; ew prensîbên ku ji jiyana Îmam Elî ibn Ebî Talib (s.x) hîn bûye û rêberên wê, di nav de Îmam Xumeynî, Ayetullah Seyid Elî Xamineyî û Seyîd Hesen Nesrullah, li ser wan sekinîne. Berxwedan tevî hemû zehmetiyan dê li van prensîban bimîne.
Dawiya peyamê /
Etîket:
#Hizbullah #Lubnan #Berxwedan #Îran #KomaraÎslamîyaÎranê #Îsraîl #RejîmaSiyonîst #HuseynElHacHesen #TengavaHurmuzê #RojabêŞehîd #HevbendiyaÎranê #ŞerêHerêmî #Dagirkerî #Filistîn #RojhilataNavîn
Your Comment