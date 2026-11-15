Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Serokê Encûmena Siyasî ya Hizbullahê ya Lubnanê, bi amajekirina guhertina hevkêşeyên hêzê li herêmê, got ku pêşketinên dawî yên li Îran, Lubnan û Filistînê nîşana dawîhatina serdema hêzdariya mezin a Amerîkayê ne. Wî tekez kir ku Washington êdî nikare îradeya xwe li ser gelan ferz bike.
Seyîd Îbrahîm Emîn es-Seyîd diyar kir ku pêşketinên Lubnan, Filistîn û Îranê bandor li ser rêça tevgera gelan, têkiliyên di navbera welatan û hevkêşeyên şer di qada navneteweyî de kiriye. Wî herwiha got ku sûcên Amerîka û rejîma Siyonîst li Filistîn, Îran, Lubnan û Yemenê dê di dawiyê de bibe sedema tunebûna sûcdaran.
Wî bi amajekirina têkçûna rejîma Siyonîst di bidestxistina ewlehî û îstiqrara bi rêya şerê li dijî Lubnanê de, got: Donald Trump hewl dida ku mezinahiya Amerîkayê ji nû ve vegerîne, lê rastî têkçûneke giran hat. Pêşketinên hilbijartinên Amerîkayê jî nîşana paşveçûna vê welatê bûn; heta ku Trump bixwe jî wan hilbijartinan wekî gaveke mezin a paşveçûnê binav kir.
Serokê Encûmena Siyasî ya Hizbullahê ya Lubnanê herwiha ji çêbûna pêşketinên nû di qada navneteweyî de xeber da û got: Ji bo cara yekem di dîroka Amerîkayê de hilbijartinek bi mijara piştgirîkirin an jî redkirina êrîşa li ser Îranê pêk hat. Di heman demê de, me dît ku hin welatên Ewropî jî li dijî rejîma Siyonîst helwest girtin.
Emîn es-Seyîd bi tekezîkirina vê yekê ku pêşketinên pêşerojê ji bo Lubnan û herêmê mizgîniya serkeftineke mezin digihînin, got: Îran bi kiryarên xwe nexşeya herêmê li gorî vê rastiyê ji nû ve sêwirand ku welatek karî li hember Amerîkayê bisekine û nîşanî Washingtonê bide ku ew êdî ne hêzeke mezin a cîhanî ye.
Wî di beşeke din a axaftina xwe de, bi amajekirina pêşketinên Yemenê, domandina şerê li vî welatî ji bo tu aliyekî bi feyde nedît û got: Ev şer ne destkeftiyeke navxweyî û ne jî ya derveyî heye. Gelê mezin û şoreşger ê Yemenê di berxwedana li hember rejîma Siyonîst û piştgiriya gelê Filistînê de bihayeke giran daye.
Serokê Encûmena Siyasî ya Hizbullahê herwiha ji berpirsên Erebistana Siûdî xwest ku daxwazên gelê Yemenê qebûl bikin û tekez kir ku bersivdana daxwazên vî gelî dê ji bo Riyadê berjewendiyên mezintir peyda bike, ji berdewamiya dijminatiyê li hember vî gelî û wêrankirina welatê wan.
Emîn es-Seyîd di berdewamiya axaftina xwe de, bi rexnekirina mijara yekdestgirtina çekan li Lubnanê, got: Hin aliyên siyasî bi awayekî domdar qala yekdestgirtina çekan dikin, lê armanca wan a rastîn bêçekkirina berxwedanê ye. Mijarek e ku di şert û mercên domandina êrîş û dagirkeriya rejîma Siyonîst de û di berjewendiya vê rejîmê de tê pêşxistin, ev yek cihê ecêbmayînê ye.
Wî zêde kir ku armanca rastîn a vê daxwazê teslîmbûna li hember rejîma Siyonîst e û tu têkiliya wê bi berjewendiyên neteweyî yên Lubnanê re tune ye. Lê belê, heke mijara bêçekkirina berxwedanê bi armanca parastina berjewendiyên neteweyî yên Lubnanê were pêşxistin, wê demê derfet ji bo diyalog û nirxandina wê heye.
Dawiya nûçeyê
Etiket:
#Hizbullah #Libnan #Seyyid_İbrahim_Emîn_El-Seyyid #Îran #Amerîka #Îrana_Xurt
Your Comment