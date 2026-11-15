Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di beşên berê yên vê zincîre-nivîsê de, mijarên «xizmeta kesên hejar», «serweriya li ser mijarên ewlehî û leşkerî», «rêvebirina stratejîk a eniya berxwedanê», «zanîna zanistên nûjen», «nûjeniyên fiqhî û usûlî» û «şîretên Rêbertiyê di mijarên malbatî de» di jiyan û rêbaza Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineyî de hatin ravekirin. Di vê nivîsê de, jiyana wî ya Quranî û rêbaza wî ya tefsîrê tê nirxandin.
Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî di malbateke Quranî de mezin bûye û jiyaye. Çalakî û berhemên xebatên Quranî yên bavê wî yê şehîd, alimê mezin Ayetullah Seyîd Elî Xamineyî, hewcedarê tu ravekirinê nînin.
Herwiha têkiliya dayik, bira û xwişkên wî bi Qurana Pîroz re pir xurt bûye. Wisa ku Hucetulîslam Muhemmedî Gulpayeganî, zavayê Rêberê şehîd û hevjînê şehîde Seyîde Bûşra Xamineyî, di derbarê wê de wiha digot:
«Her carê ku di malê de mijarek Quranî vedibû, hevjîna min (şehîde Seyîde Bûşra Xamineyî) kesê sereke yê gotûbêjê bi Rêberê şehîd ê Şoreşê re bû. Hevjîna min di meha Remezanê de her deh rojan carekê Quranê dixwend û xelas dikir û di têgihiştina wateyên Quranê de serweriya wê pir baş bû.
Ew têkiliyek taybet bi Quranê re hebû, heta ku Rêberê şehîd ji zarokên min re digot: “Wekî dayika xwe bi Quranê re hevaltiyê bikin.”
Ew hin sûreyên ku jê hez dikir, wek Sûreya Meryem, ji ber dikir. Dema ku Axa di mala me de li ser Quranê diaxivî, ew wek kesê ku rasterast pê re diaxive, navê wê digot. Ew Quranê baş nas dikir û xwedî kesayetiyeke Quranî bû. Rêberê şehîd gelek tefsîrên cuda wek diyariyê pêşkêşî wê kiribû.»
Her çend Ayetullah Seyîd Mucteba Huseynî Xamineyî di malbateke wiha Quranî de mezin bûye jî, lê xebat û lêkolînên wî yên kesane di warê xwendin û lêkolînên Quranî de, wî kirine mufessirekî jêhatî.
Wî li gorî şîretên Hucetulîslam Muhsin Qeraetî, dest bi lidarxistina civînên şirovekirina sûreyên cuda yên Quranê kiriye. Ev ders, ku di destpêkê de tenê çend deqeyan ji destpêk an dawiya dersên fiqh û usûlê digirtin, hêdî hêdî berfireh bûn. Carinan di her civîna tefsîrê de nêzîkî 15 deqe ji dema dersê ji vê mijarê re dihat veqetandin. Ev zincîre-mijarên tefsîrê nêzîkî 12 salan berdewam kir.
Sûreya ku ew dixwest di civînên tefsîrê de şirove bike, pir caran bi pirsîna şagirtên xwe re dihat hilbijartin. Di hin salan de jî wî sûreyên wek Sûreya Xafir şirove dikirin; sûreyên ku bi gotina xwe ew «sûreyên xerîb ên Quranê» bûn û kêm bala xelkê kişandibûn.
Hin ji şagirtên wî di derbarê van civînan de digotin:
«Mamoste (Ayetullah Seyîd Mucteba Xamineyî) tekez dikir ku ayetên Quranê nîşanên Xwedê ne û divê mirov bi nêrîneke îbretgiran li wan binêre. Ji ber vê yekê, heta beşên dersê yên ku paşê bi awayekî belavbûyî hatin weşandin jî, zêdetir li ser aliyên perwerdehî û hişyariyên exlaqî disekinîn.»
Serweriya wî ya li ser werger, analîza peyvan û tefsîra ayetan jî ewqas xurt bû ku, wek mînak, dema ku wî Sûreya «Hucurat» şirove dikir, mijarên kûr û berfireh vedigot.
Yek ji şagirtên wî paşê, piştî ku vê tefsîrê bi tefsîrên cuda yên din, wek tefsîra «El-Mîzan», berawird kir, got:
«Tefsîra wî tiştekî kêmtir ji tevahiya wan tefsîran nîne.»
Hezkirina wî ji tefsîra Ayetullah Meşkînî, ku bi navê «Tefsîra Rewan» hatiye weşandin, jî yek ji bîranînên şagirtên wî ye ku di van civînan de behsa wê dikirin.
Yek ji taybetmendiyên balkêş ên civînên tefsîrê yên wî, awayê têkiliya wî bi ayetên Quranê re bû.
Yek ji şagirtên wî di danasîna vê taybetmendiyê de wiha dibêje:
«Awayê têkiliya wî bi Quranê re jî balkêş bû. Di dema dersê de, dema ku behsa ayetekê dikir, mirov wisa hîs dikir ku gava ku hebûneke zindî li wir hebe û divê li beramberî wê biaxivin. Ev hebûn ewqas mezin û bilind bû ku diviyabû mirov di derbarê wê de xeletiyê neke. Ji ber vê yekê, ew di tefsîrê de pir bi hişyarî û ehtiyat tev digeriya. Bikaranîna peyvên wekî “dibe ku” jî nîşana vê baldarî û girîngiyê bû. Bi vê rêbazê, ew hesta ku Quran bi rastî gotina Xwedê ye, digihand guhdaran.»
Wî herwiha gelek tekez li ser pêwîstiya hevaltî û têkiliya domdar bi Quranê re dikir.
Ferîduddîn Heddad Adel (birayê jina Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî) di derbarê vê taybetmendiya wî de wiha dibêje:
«Carekê min jê pirsî: Heke em demê peyda nekin da ku Quranê bixwînin, divê çi bikin? Wî got: Divê xwe li ser xwendina domdar a Quranê hîn bikî.»
Di beşên pêşerojê yên vê nivîsê de, aliyên din ên rêbaza zanistî û rêvebirinê ya Ayetullah Seyîd Mucteba Xamineyî dê bên nirxandin.
Çavkanî:
- Gotûbêj bi Hucetulîslam Muhemmedî Gulpayeganî, zavayê Rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî.
- Gotûbêj bi Hucetulîslam Riza Elîabadî, yek ji şagirtên Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineyî.
- Gotûbêj bi Hucetulîslam Riza Semedî, yek ji şagirtên Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineyî.
- Gotûbêj bi Hucetulîslam Muhemmed Cewad Qasimî, yek ji şagirtên Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xamineyî.
- Gotûbêj bi Ferîduddîn Hedad Adel, birayê jina Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî.
Seyîd Elî Esxer Huseynî / Ajansa Nûçeyan a ABNA
Dawiya nûçeyê
Etîket / Hashtag
#AyetullahSeyîdMuctebaXamineyî #TefsîraQuranê #JiyanaQuranî #Quran #QuranaPîroz #ZanistaQuranê #Tefsîr #SeyîdElîXamineyî #MalbataXamineyî
Your Comment