Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Guhertina xwezaya şerên herêmî, ji pevçûnên kurtdemî bo şerên westandinê, nîşana krîzeke cidî di hesabên stratejîk ên Waşîngton û Tel Avîvê de ye. Nirxandina şaş a DYA û Îsraîlê ya derbarê hêza deterrence ya Îranê de, ne tenê bû sedema têkçûna wan di gihîştina armancên leşkerî de, lê her wiha şêweyeke nû ya pevçûnê derxist holê; şêweyek ku tê de lêçûnên siyasî û leşkerî li hemberî serweriya teknolojîk serdest bûne.
«Samaher el-Xetîb», pisporê têkiliyên navneteweyî, dîplomasiyê û jeopolîtîka pevçûnên enerjiyê, di hevpeyvînekê de bi ajansa ABNA re bersiva pirsan dide.
Çawa sozê destpêkê yê şerê çend hefteyan veguherî şerekî westandinê?
Bêguman, veguherîna şer ji pevçûnek kurt bo şerekî westandinê, encama hesabên şaş ên Amerîkî-Îsraîlî bû derbarê şiyanên Îranê û cûreya bersiva wê ya bendewar de.
Washington û Tel Avîv bi vê baweriyê dest bi şer kirin ku serweriya hewayî û teknolojîk, bi hêza kirina êrîşên leşkerî yên berfireh re, dê Îranê neçarî teslîmbûnê an hilweşîna navxweyî bike û serkeftineke bilez pêk bîne. Lê ev texmîn rastiyeke bingehîn paşguh kir: şer her tim tenê bi hêza agir û çekan nayên birin; belkî serkeftin bi şiyana veguherandina destkeftên leşkerî bo encamên siyasî û stratejîk ên domdar pêk tê.
Ji ber vê yekê, ev pevçûn veguherî şerekî westandinê yê herdu aliyan û dikare wek yek ji girîngtirîn têkçûnên hesabên stratejîk ên DYA di van deh salên dawî de bê nirxandin.
Îran berî vê şerê jî fam kiribû ku lêçûna destpêşxeriyê ji lêçûna bendewariyê kêmtir e. Ji ber vê yekê, siyaseta sebira stratejîk a xwe hişt û şiyana xwe ya ragirtina lêdanan nîşan da. Di heman demê de, beşek ji şiyanên moşekî û leşkerî yên xwe parast, hêzên xwe ji nû ve rêxistin kir, bersivdanê domand û qada erdnîgarî ya pevçûnê berfireh kir. Ev yek bû sedema zêdebûna lêçûnên şer ji bo DYA û hevalbendên wê.
Îran ne tenê ji hêza leşkerî, lê ji kartên xwe yên herêmî, deryayî û enerjiyê jî sûd wergirt. Ew ji erdnîgarî û cihê jeopolîtîkî yê xwe îstîfade kir. Îran tengaviyeke stratejîk kir karta xwe ya bihêz û hesabên Amerîkayê li Tengava Hurmuzê tevlihev kir.
Pêşketinên vê rewşê bandoreke kûr li ser aboriya cîhanê û zincîreyên dabînkirina enerjiyê danîn. Ev yek nîşan da ku Îran xwedî kartên jeopolîtîkî û aborî ye ku ji sînorên pevçûna leşkerî ya kevneşopî wêdetir diçin.
Heke armanc hilweşandina rejîma Îranê bûya, ev şer hêza wê zêdetir kiriye û eniya navxweyî jî, tevî zextên aborî, bihêztir û yekgirtîtir kiriye.
Heke armanc tunekirina bernameya moşekî bûya, Îran şiyanên moşekî nîşan dane ku ji bendewariyên Amerîkayê wêdetir in. Her car Trump dibêje ku Îran hatiye tunekirin, bi avêtina moşekeke nû û pêşketîtir şaş dimîne.
Di derbarê tunekirina bernameya nukleerî de jî, Îran bi biryareke bihêztir li ser domandina vê bernameyê disekine.
Li hundirê DYA de jî ev şer valakirina çavkaniyên darayî û leşkerî, zexta li ser depoyên cebilxaneyê û zehmetiyên parastina azadiya tevgera stratejîk a Washington li gelek eniyên navneteweyî eşkere kir. Her wiha baweriya hevalbendên wê, bi taybetî welatên Kendavê, piştî têkçûna parastina wan hejand.
Ofîsa Budçeya Kongreyê lêçûna rasterast a operasyonên leşkerî heta 1ê Tebaxa 2026-an nêzî 38 milyar dolar texmîn kir. Nirxandinên paşîn ên Pentagonê heta nîvê Cotmeha 2026-an ji 47 milyar dolar zêdetir bûn.
Ji ber vê yekê, tiştê ku qewimî dikare wek têkçûneke mezin a stratejîk di hesabên Amerîkayê de bê dîtin. Ne ji ber ku DYA tu destkeftên leşkerî bi dest nexistiye, lê ji ber ku wan destkeftan negihîşt armancên siyasî yên ku şer ji bo wan dest pê kiribû.
Di navbera tunekirina sazî û hedefgirtina serkirdeyan de, û ferzkirina îradeya siyasî li ser welatekî mezin wek Îranê de cudahiyeke mezin heye.
Washington niha, piştî heşt mehan ji êrîşa hevpar a DYA û Îsraîlê, bêyî ku perspektîveke zelal ji bo dawîkirina şer hebe, çi hincetê ji bo domandina pevçûnê pêşkêş dike?
Ez bawer dikim ku hukûmeta Amerîkayê niha bi pirsgirêkeke stratejîk a rastîn re rû bi rû ye. Nikare bi awayekî qanîker serkeftinê ragihîne, lê di heman demê de ditirse ku vekişîn an qebûlkirina peymaneke bêyî ku Îran tawîzên eşkere bide, wê wêneyê têkçûna siyasî bihêztir bike; bi taybetî piştî bilindbûna gotarên tund ên ku bi biryara destpêkirina şer re hatibûn.
Ji ber vê yekê, Washington gelek hincetan ji bo domandina zextê pêşkêş dike. Girîngtirîn ji wan ev in: astengkirina pêşketina şiyanên nukleerî û leşkerî yên Îranê, kontrolkirina bernameya moşekî ya wê, misoger kirina azadiya seyrûsefera deryayî li Tengava Hurmuzê û parastina hevalbendên herêmî.
Ev heman armancên ne ku şer ji bo wan dest pê kir, lê di nav şer de geş bûn û berfireh bûn. Ji ber vê yekê, dijwar e ku bê diyarkirin kîjan armanc ji bo hukûmeta Amerîkayê pêşîn e.
Faktoreke din jî hebûna bawerî û prestîja Amerîkayê ye. Hukûmeta Trump ditirse ku vekişîna bêyî peymanek li ser mercên Washingtonê, wek belgeya sînordariya şiyana wê ya ferzkirina îradeya xwe li herêmê bê şîrovekirin.
Lê pirsgirêk ev e ku domandina operasyonên leşkerî, dorpêç û cezayên aborî, ne hewce ye ku rêyek ji krîzê derxe holê; belkî dibe sedema vegerîna krîzê bi şêweyeke tevlihevtir.
Ji ber vê yekê, tiştê ku Waşîngton îro pêdivî bi wî heye, nirxandineke nû ya stratejîk e ku tê de were qebûlkirin ku çareseriyeke tenê leşkerî nikare pirsgirêkên nukleerî, ewlehiyê û siyasî yên tevlihev çareser bike.
Pêdivî ye ku were veguhastin bo rêya danûstandinan, bi awayekî ku berjewendiyên ewlehiyê yên Îranê jî li ber çavan bigire; ne ku danûstandin wek amrazeke ferzkirina şertên teslîmbûnê were bikaranîn.
DYA heta kengî dê piştgiriya ewlehiyê ya bê merc ji Tel Avîvê re bidomîne?
Bi baweriya min, biryara Amerîkayê bi tevahî di bin bandora Netanyahu de nîne. Lê eşkere ye ku bandora Îsraîlê û zextên siyasî yên navxweyî yên Amerîkayê bi awayekî girîng li ser hilbijartinên Washingtonê bandor dikin.
Hikûmeta Amerîkayê xwe bi peymaneke stratejîk û ewlehiyê re girêdayî dibîne, lê ev peyman carinan li dijî berjewendiyên firehtir ên Amerîkayê ye; berjewendiyên ku pêdivî bi dûrketina ji şerê herêmî yê berfireh heye.
Girîng e ku em cudahiyê di navbera hevalbendiya stratejîk a DYA û Îsraîlê de, û berjewendiyên kesane û siyasî yên serokwezîrê Îsraîlê de bikin.
DYA tenê ji ber sedemên ewlehiyê piştgiriyê nade Îsraîlê; di Amerîkayê de faktorên sazî, siyasî û hilbijartinê jî hene.
Divê were bîranîn ku Îsraîl mezintirîn bingeha leşkerî ya Amerîkayê li herêmê dihewîne, lê ev nayê wê wateyê ku berjewendiyên Amerîka û Îsraîlê her tim yek bin. Bi taybetî di vê qonaxê de, di navbera armancên wan de cudahiya stratejîk heye.
Ev şer nîşan da ku Netanyahu dikare bandorê li ser hesabên Washingtonê bike û ji tora têkiliyên ewlehiyê û siyasî yên xwe sûd werdigire. Di hemberî vê de, DYA beşeke girîng ji lêçûnên leşkerî, aborî û dîplomatîk ên bilindbûna tengezariyê dide.
Pirsa bingehîn ev e: Ma Washington dikare ji siyaseta girêdana xwe ya bixweber bi hilbijartinên Îsraîlê ve derbasî siyasetekê bibe ku berjewendiyên serbixwe yên Amerîkayê diyar bike?
Bi baweriya min, ev guhertin bûye pêdiviyeke stratejîk, lê hêsan nabe. Têkiliya DYA û Îsraîlê di saziyên Amerîkayê de kûr rûniştiye û tenê bi guhertina du serokkomaran an hukûmetan naguhere.
Ma bi lawazbûna bandora hegemoniya kevneşopî ya Rojava li Rojhilata Navîn, dê pergala ewlehiyê ya herêmî ya li ser bingeha peymanên rasterast di navbera hêzên herêmî de ava bibe?
Ez bawer dikim ku herêm hêdî hêdî ber bi guhertina hevsengiyên ewlehiyê ve diçe. Hêzên herêmî zêdetir bawer dikin ku pişta xwe bi tevahî girêdana sîwana ewlehiyê ya Rojava, êdî ji bo parastina berjewendiyên wan bes nake.
Dibe ku em lihevhatinên rasterast di navbera Îran, welatên Kendavê û Tirkiyeyê de bibînin, bi beşdariya welatên Ereb û civaka navneteweyî, ji bo rêkxistina ewlehiya deryayî û enerjiyê û astengkirina belavbûna pevçûnan bo axa welatên herêmê.
Lê avakirina pergaleke ewlehiyê ya herêmî ya berfireh, hîn jî girêdayî çareserkirina nakokiyên mezin e; di nav wan de pevçûna di navbera Îran û Îsraîlê de.
Ev şer nîşan da ku pişta xwe bi tevahî girêdana sîwaneke ewlehiyê ya derveyî, êdî garantiyeke têr ji bo aramiyê nîne. Welatên herêmê, bi taybetî welatên Kendavê, dikarin xwe di navenda pevçûnekê de bibînin ku tu kontrola wan li ser destpêkirin, dem û encama wê tune ye.
Ji ber vê yekê, avakirina pergaleke ewlehiyê ya herêmî, li ser bingeha diyaloga rasterast di navbera Îran û welatên Ereb de, bi taybetî welatên Kendavê, girîngiyeke mezin heye. Ev diyalog divê li ser rêzgirtina serweriya neteweyî, destwerdan nekirina di karûbarên navxweyî de, misoger kirina ewlehiya rêyên deryayî û çareserkirina nakokiyan bi rêyên siyasî be.
Her wiha pêdivî ye ku Îraq, Oman, Qeter, Erebistana Siûdî û Tirkiye jî beşdarî danûstandinên ewlehiyê yên çendqonaxî bibin.
Ev pergal divê li dijî tu aliyekî taybet ê herêmê nebe û hegemoniya derveyî bi hegemoniya derveyî ya din neguherîne. Tiştê ku pêdivî pê heye çarçoveyeke hevbeş e ku ewlehiya hemû aliyan misoger bike û rê li ber bikaranîna axa welatên herêmê wek bingeheke destpêkirina êrîşan li ser welatên din bigire.
Ewlehiya Rojhilata Navîn nikare bibe girtiya hesabên hilbijartinê li Waşîngton an Tel Avîvê.
Hûn encamên hilbijartinên Îsraîlê çawa dinirxînin? Kîjan aliyê siyasî dê karibe hukûmeteke hevpeymaniyê ava bike? Ma Trump dê ji bo piştgiriya Netanyahu destwerdanê bike?
Encamên hilbijartinên Îsraîlê cudahiya siyasî ya domdar û zehmetiya avakirina piraniya parlamentoyeke domdar eşkere kirin. Netanyahu ket nav danûstandinên tevlihev ên ji bo avakirina hevpeymaniyê.
Pêşbînîkirina ku kîjan aliyê siyasî dê karibe hukûmetê ava bike, heta ku rêya lihevhatinan zelal nebe, ne gengaz e.
Dibe ku Trump ji bandora xwe ya siyasî sûd werbigire da ku piştgiriya aramiya hukûmeteke Îsraîlî ya li gorî pêşînîtiyên herêmî yên wî bike. Lê ev ne hewce ye ku wateya piştgiriya kesane û bê merc ji Netanyahu re bide.
Encamên hilbijartinê her wiha cudahiya kûr a di nav civaka Îsraîlî û elîtên siyasî de nîşan didin; bi taybetî li ser rêvebirina şer, pêşeroja têkiliyê bi Amerîkayê re, lêçûnên pevçûna herêmî û pirsgirêkên navxweyî.
Kêmbûna şiyana bloka Netanyahu ya bidestxistina piraniya parlamentoyeke domdar, wî dixe ber ceribandineke siyasî ya mezin, lê ev ne wateya dawîbûna pêşeroja siyasî ya wî ye.
Di derbarê Trump de, ji ber nêzîkbûna helwestên wan li ser Îran, ewlehiya herêmî û têkiliyên stratejîk ên Washington û Tel Avîvê, berjewendiya siyasî ya wî di parastina hevkarekî wek Netanyahu de ye.
Lê divê em di derbarê şiyana Qesra Spî ya kontrolkirina biryarên Îsraîlê de zêde mubalexe nekin. Hesabên parlamentoyê di bin bandora berjewendiyên navxweyî, helwestên partiyên olî û neteweperest û hesabên serkirdayetiya siyasî de ne.
Di derbarê pêşeroja Netanyahu de jî, kêmbûna endamên bloka piştgirê wî li gorî Knesseta berê, wî dixe ber pirsgirêkeke siyasî ya eşkere, lê ne hewce ye ku ev yek bibe sedema vekişîna wî ya bilez ji desthilatdariyê.
Pirsa niha tenê ev nîne ku gelo Trump dê piştgiriya Netanyahu bidomîne an na; belkî girîngtir ew e ku xwezaya vê piştgiriyê çi ye û sînorên wê çi ne.
Encama giştî
Şerê niha tenê pevçûneke leşkerî di navbera Îran, DYA û Îsraîlê de nîne; belkî ceribandineke firehtir e ji bo pêşeroja hevsengiyên hêzê yên navneteweyî û herêmî.
Ev şer nîşan da ku serweriya leşkerî ne hewce ye ku wateya şiyana ferzkirina rêxistinek siyasî ya nû bide. Her wiha ewlehiya herêmî nikare tenê li ser hesabên hêzê û deterrence were avakirin.
Qonaxa bê dikare bibe qonaxa ji nû ve diyarkirina bandora Amerîkayê, sînorên hêza Îsraîlê û rola hêzên herêmî di avakirina pergaleke ewlehiyê ya nû de.
Lê serkeftina vê guhertinê hîn jî girêdayî şiyana welatên herêmê ye ku dersên şerê veguherînin têgihiştineke siyasî û saziyên ewlehiyê yên domdar.
Etîket:Îran -DYA -Îsraîl - Waşîngton -TelAvîv -TengavaHurmuzê -RojhilataNavîn -EwlehiyaHerêmî -Netanyahu -Trump –JeopolîtîkaEnerjiyê-ABNA
Your Comment