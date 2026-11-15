Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rêzgirtina Girtina hîcabê, hestiyariya li hember halal û heramê û heta ezberkirina çend cüzên Quranê, ne wateya vê ye ku ciwan bi xweşî û dilxwazî nimêjê dike.
Dayikek ji ber vê yekê pir nîgeran e ku keça wê ya 14 salî, tevî ku van taybetmendiyan heye, hê jî dest bi nimêjê nekiriye. Dema ku diya wê ji wê dixwaze nimêjê bike, keça wê dipirse: «Ez nimêjê bikim, dê çi bibe?»
Ev dayik vê pirsê dike: Em çawa dikarin motîvasyon û eleqeya nimêjê di dilê zarokê xwe de xurtir bikin?
Hecetulîslam Mihemed Kazimî, rêvebirê Navenda Lêkolînên Pispor ên Nimêjê, bersiva vê pirsê ya dayikê da û got:
Silav û rêzên xwe pêşkêş dikim. Gelek spas ji we re dikim ku pirsê xwe parve kir.
Ji bo ku keçeke 14 salî bi dilxwazî dest bi nimêjê bike, divê sê mijar di wê de bêne çareserkirin.
Mijara yekem: Mijara têgihiştinê ye; ango bawerî û nasîna girîngiya nimêjê.
Mijara duyem: Mijara motîvasyonê ye; ango çêkirina hesteke baş û xweş li hember nimêjê.
Mijara sêyem: Jê re adetkirina nimêjê ye.
Wisa xuya dike ku di keça we de her du mijarên yekem û duyem hinekî pirsgirêk hene. Yek ji wan mijara têgihiştinê ye; ango zaroka we ji aliyê nasîn û têgihiştinê ve hewceyê alîkariyê ye.
Ev çi wateyê dide?
Wateya wê ew e ku niha keça we bi vê pirsê re rû bi rû ye: «Ez nimêjê bikim, dê çi bibe?»
Ji ber vê yekê, divê kesekî pispor, ku bi naverokeke zanistî û zimanekî li gorî temenê ciwanan diaxive, bi keça we re sohbet bike û ji wê re rave bike ku nimêj çi ye û çima em nimêjê dikin.
Dibe ku keça we gotinên we qebûl neke; ji ber ku we gelek caran li ser nimêjê pê re axivîye. Ji aliyekî din ve, hûn dayika wê ne. Dibe ku ew we wekî çavkaniyeke zanistî ya pêbawer qebûl neke. Heta dibe ku kesek xwe di mijarên olî de pisporê herî bilind be, lê zaroka wî ew wekî çavkaniyeke olî qebûl neke.
Ji ber vê yekê, pêwîst e kesekî din vê berpirsiyariyê li ser xwe bigire.
Nukteya duyem: Pirsgirêka tembeliyê
Mijara duyemîn a ku keça we hewceyê alîkariyê ye, tembeliyê ye; wekî ku hûn jî di axaftina xwe de behsa vê yekê kirine.
Heke keça we di hemû karên xwe de tembel be, divê ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê gav bên avêtin. Lê heke ev tembelî tenê di mijara nimêjê de hebe, diyar e ku ew hewceyê alîkariyê ye û divê em alîkariya wê bikin da ku vê astengiyê derbas bike.
Yekem alîkariya ku divê em pêşkêşî wê bikin ev e ku ew fam bike sedema nimêjnekirina wê ne ev e ku ew Xwedê naxwaze an jî naxwaze bi Xwedê re têkiliyê deyne; belkî sedem tenê tembelî ye.
Pêşî divê ew bi xwe biryarê bide ku vê tembeliya xwe ji holê rake. Paşê em jî divê alîkariya wê bikin da ku bikaribe vê astengiyê derbas bike.
Lê divê em hişyar bin: Heke em pê re bi gotina «tu tembel î» binav bikin, dibe ku ev yek bibe sedema serhişkiyê û dijberiya wê zêdetir bike.
Ji ber ku we pirs pêşkêş kir, min jî bi kurtî bersiv da. Lê heke derfet û şertên sohbeteke dirêjtir hebûna, dikaribû me sedema vê berxwedanê jî lêkolîn bikira.
Keça we niha gihîştiye astekê ku li hember nimêjê berxwedanê nîşan dide. Min ji heman çend rêzikên ku we nivîsandibûn, ev yek fam kir.
Ji ber vê yekê, pêwîst e em kok û sedemên vê berxwedanê nas bikin û ji bo çareserkirina wan gavên pêwîst bavêjin.
Etîket:
- Hunera nimêjê
- Nimêj
- Mihemed Kazimî
Your Comment