Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hikûmeta Iraqê di çarçoveya pêşnûmeya budceya sala 2027ê ya zayînî de berê xwe dide firehkirina qada bacan û dahatûyan. Ev gav bi armanca xurtkirina dahatên ne-petrolî û kêmkirina xetereyên ji kêmasiya darayî ya nêzîkî 43 trilyon dînar (bi qasî 32.8 milyar dolarê Amerîkî) tê meşandin. Di heman demê de, xemgînî li ser bandora gavên pêşniyazkirî li ser bihayê kelûmel û xizmetan û hêza kirrîna welatiyan heye.
Li gorî rapora rojnameya "El-Erebî El-Cedîd", pêşniyarên hatine danîn deynkirina bac û dahatûyan li ser xizmetên ragihandinê, înternetê û rêwîtiyê û her weha firehkirina qada berhevkirina bacê di beşên cuda yên bazirganî û xizmetguzariyê de hene. Ev gav di şert û mercên ku hikûmeta Iraqê bi zehmetiyên wek qelsbûna dahatên ne-petrolî û berdewamiya girêdayîbûna bi dahatên petrolê ji bo dabînkirina beşa mezin a lêçûnên giştî re rû bi rû ye, têne danîn.
Baca 10 sedî li ser înternet û ragihandinê; dahatûya 25 hezar dînarî ya rêwîtiyên derveyî
Li gorî hûrgiliyên hatine weşandin ji pêşnûmeya budceyê, gavên pêşniyazkirî deynkirina baca firotanê bi rêjeya 10 sedî li ser xizmetên ragihandinê û înternetê û her weha standina dahatûya 25 hezar dînarî ji bilêtên rêwîtiya derveyî hene.
Wekî din, danîna dahatûyên din li balafirgehan û derbasgehên sînorî û firehkirina qada bacan li ser xwaringehan, otêlan, xizmetên bijîşkî yên taybet, reklamên dîjîtal û hin çalakiyên bazirganî jî di vê pêşnûmeyê de hatine pêşbînîkirin.
Tê pêşbînîkirin ku budceya sala 2027ê ya hikûmeta Iraqê nêzîkî 29.5 trilyon dînar dahata ne-petrolî hebe. Di heman demê de, berhevoka lêçûnên giştî yên hikûmeta Iraqê di sala bê ya zayînî de nêzîkî 217 trilyon dînar hatiye texmînkirin. Ev hejmar kargêriyê gavên nû yên bacê û şiyana wan ji bo dabînkirina çavkaniyên darayî yên zêdetir bi ceribandineke aborî ya cidî re rû bi rû dikin. Bi taybetî jî li ser zêdekirina pestanê li ser bazaran û xerîdaran hişyariyên hatine danîn.
Berpirsê parlemanê: Zêdekirina bacê divê nebe sedema ferzkirina lêçûnên zêdetir li ser gel
Di vê çarçoveyê de, "Cemal Kucer" endamê Komîsyona Darayî ya parlemana Iraqê, berê di daxuyaniyên rojnamevanî de li ser girîngiya xurtkirina dahatên bacê û gumrikê û kêmkirina girêdayîbûna bi dahatên petrolê tekez kiribû.
Wî bi behskirina hebûna çalakiyên aborî yên berfireh ên Iraqê got ku divê ev çalakî bikaribin çavkaniyên darayî yên zêdetir ji bo xezîneya giştî dabîn bikin, lê qelsbûna di berhevkirina dahatan û berdewamiya windabûna çavkaniyan astengî li ber bikarhênana temam a van kapasîteyan girtiye.
Kucer di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Erebî El-Cedîd" re rave kir ku divê berxwedana li hember pestanên darayî ne tenê bi zêdekirina bacan û ferzkirina lêçûnên zêdetir li ser welatiyan were meşandin, bi taybetî di şert û mercên ku lêçûnên jiyanê zêde bûne.
Li gorî wî, çareserkirina vê pirsgirêkê pêdivî bi başkirina pêvajoya berhevkirina dahatan, bicîhkirina bi bandor a qanûnan û vegerandina çavkaniyên windabûyî heye. Di heman demê de divê were piştrastkirin ku dahatên hatine berhevkirin di bin çavdêrî û kontrola saziyên hikûmetê de ne.
Ev berpirsê parlemanê her weha destnîşan kir ku beşek ji dahatên bacê û gumrikê ji ber gendeliyê û qelsbûna çavdêriyê nagihîje xezîneya giştî. Ji ber vê yekê, divê hikûmeta Iraqê gavên cidî ji bo rêkxistina pêvajoya berhevkirina dahatan û pêşîgirtina li ser rijîna çavkaniyên darayî bavêje.
Wî her weha li ser pêwîstiya bicîhkirina tarîfeyên gumrikê yên li gorî dabeşkirin û nirxa kelûmelan tekez kir. Ev gav dikare di heman demê de dabînkirina dahatên hikûmetê ji bo piştgirîkirina hilberîna hundirîn jî alîkar be, bêyî ku ji bo telafîkirina nelihevkirinên darayî pestaneke zêdetir li ser welatiyan were ferz kirin.
Hişyariya Odeya Bazirganiyê ya Bexdayê li ser zêdekirina lêçûna çalakiyên bazirganî
Ji aliyê din ve, "Reşîd El-Sedî" berdevkê Odeya Bazirganiyê ya Bexdayê, hişyarî da ku firehkirina bacan û dahatûyan li ser çalakiyên bazirganî û xizmetguzariyê dikare pestanên heyî li ser bazara Iraqê tundtir bike. Bi taybetî di şert û mercên ku lêçûnên import, veguhestin û çalakiyên aborî zêde bûne.
Wî bi behskirina peywirên bacê û gumrikê yên cuda yên çalakvanên bazirganî got ku ev lêçûn di dawiyê de bandorê li bihayê kelûmelan û şiyana reqabetê ya bazarê dikin.
El-Sedî di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Erebî El-Cedîd" re daxuyand ku depoyên bacê û mîqdarên garantiyê yên bacê yên ku ji importeran têne standin digihîje 3 sedî. Di heman demê de mîqdara tarîfeyên gumrikê li gorî cureya kelûmelan cuda ye û di hin rewşan de digihîje 30 an jî heta 40 sedî.
Blokbûna dravîtiya importeran û îhtîmala zêdekirina bihayê kelûmelan
Li gorî berdevkê Odeya Bazirganiyê ya Bexdayê, mecbûriyeta dayîna bacan û dahatûyan berî wergirtina barên importê beşek ji dravîtiya bazirganan ji bo demekê blok dike û lêçûna importê zêde dike.
Wî zêde kir ku firehkirina qada berhevkirina bacê bêyî berçavgirtina şert û mercên aborî dibe ku bazirganan ber bi zêdekirina bihayan an kêmkirina qebareya importê ve bikişîne. Mijareke ku dikare bibe sedema kêmkirina liv û tevgera bazarê û zirar dîtina karsaziyên piçûk û navîn.
El-Sedî di heman demê de tekez kir ku beşa bazirganiyê bi rêkxistina pergalê bacê û berhevkirina deynên hikûmetê re dijber nîne, lê daxwaza venihêrînê di rêjeyên dahatûyan û awayên wergirtina wan de dike.
Wî her weha li ser pêwîstiya beşdariya nûnerên bazirganan di venihêrîn û biryardanê de li ser her gava nû tekez kir da ku zêdekirina dahatên hikûmetê bêyî zirar dayîna çalakiyên bazirganî an ferzkirina lêçûnên zêdetir li ser xerîdaran pêk were.
Guman li ser pêkhatina dahata 29.5 trilyon dînarî ya ne-petrolî
Di heman demê de, "Selah El-Ebîdî" pisporê aborî, bawer dike ku firehkirina bacan û dahatûyan hewldanek e ji bo zêdekirina çavkaniyên darayî yên hikûmeta Iraqê. Lê ev polîtîk bi zehmetiyeke girîng re li ser rastbînbûna dahatên ne-petrolî yên pêşbînîkirî rû bi rû ye.
Li gorî wî, armancgirtina dahata ne-petrolî ya nêzîkî 29.5 trilyon dînarî bi qasî du qat dahatên ne-petrolî yên Iraqê di sala 2025ê ya zayînî de ye. Mijareke ku pirsan li ser şiyana gavên nû ji bo pêkhatina wisa zêdebûnê derdixe holê.
El-Ebîdî di hevpeyvînê de bi rojnameya "El-Erebî El-Cedîd" re daxuyand ku pêkhatina vê qasê zêdebûna dahatê tenê bi danîna bacan û dahatûyên nû nayê garantîkirin. Ji ber ku mîqdara dahata rastîn bi qebareya danûstandinên bacgir, rêjeya pabendbûna bacgiran bi dayînê û kargêriyê pergala berhevkirina bacê ve girêdayî ye.
Wî li hember mezinkirina dahatên pêşbînîkirî bêyî venihêrîna hûrgilî ya bingeha bacê ya her beşa aborî hişyarî da.
Ev pisporê aborî zêde kir ku danîna bacê li ser xizmetên ragihandinê, înternetê, rêwîtiyê û xizmetên din dikare çavkaniyên darayî yên zêdetir bide hikûmetê, lê berevajî wê îhtîmal heye ku bibe sedema zêdekirina bihayan û kêmkirina daxwazê. Pirsgirêkeke ku di dawiyê de dahatên pêşbînîkirî kêm dike.
Wî tekez kir ku telafîkirina valahiya darayî ya nêzîkî 43 trilyon dînarî pêdivî bi çavkaniyên dahatê yên domdar ji tenê firehkirina berhevkirina bacê heye.
Revîna hin çalakiyên aborî ji pergalê bacê û tundbûna reqabeta nelihev
El-Ebîdî her weha destnîşan kir ku yek ji xetereyên vê polîtîkê afirandina nelihevkirinê di navbera beşên cuda yên aborî yên bacgir de ye. Bi awayekî ku dibe ku karsaziyên tomarkirî bi lêçûnên zêdetir re rû bi rû bibin, di heman demê de çalakiyên aborî yên berfireh hîn jî li derveyî çerxa berhevkirina bacê bimînin.
Li gorî wî, wisa rewşek dikare reqabeta dadmend qels bike û hin karsaziyan ber bi çalakiyê di aboriya nefermî de bikişîne.
Ev pisporê aborî her weha tekez kir ku gendeliya îdarî û darayî û destwerdan di pêvajoyên berhevkirina bacê de dibe ku beşeke berbiçav ji dahatên hêvîkirî yên hikûmetê tune bike.
Ji ber vê yekê, bicîhkirina cidî ya qanûnan ji bo hemû bacgiran bêyî tu istisna, berxwedana li hember kesên di revîna bacê û destkarîkirina dahatan de, û her weha pêşxistina bingeha agahdarî û pergalên elektronîkî ji bo pêşîgirtina li wergirtina bacên dubare û texmînên nerast pêwîst e.
Li gorî El-Ebîdî, di dawiyê de divê were piştrastkirin ku hemû mîqdarên hatine berhevkirin bi rastî li xezîneya giştî ya hikûmetê têne razandin.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket:
Iraq
Hikûmeta Iraqê
Kêmasiya budceya Iraqê
Bac
Dahatû
Your Comment