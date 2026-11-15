Li gorî Nûçegihana Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Hêzên hevpeyman bi Erebistana Siûdî re li Yemenê îro, roja Yekşemê, ragihandin ku wan operasyonêk bi navê «Guhertina rêkxistinê û bicihkirina ji nû ve» li herêmeke serwer li ser tengava stratejîk a Bab El-Mendeb pêk anîne. Ev gav piştî wê hat avêtin ku Hêzên Çekdar ên Yemenê operasyoneke dorpêçkirinê li pişta çeperên wan pêk anî.
Paşvekişîna hêzên hevpeyman bi Erebistana Siûdî re ji herêma Bab El-Mendeb, rê li ber zêdebûna serweriya Hêzên Çekdar ên Yemenê li ser vê derbasgeha teng a deryayî vedike.
Tengava Bab El-Mendeb yek ji girîngtirîn û herî pir têra derbasbûna gemiyan a cîhanê ye ji bo veguhestina kelûpelan û barkiriyên bazirganî; bi taybetî ew barkiriyên ku ji Asyayê û bi riya Kanala Suezê ya Misrê ber bi Ewropayê ve diçin.
Paşvekişîn piştî windakirina çeperan û xetên piştgiriyê
Çavkaniyek leşkerî ji kanala televîzyonê ya «El-Mesîre» ya Yemenê re got ku komên hêzên piştgirî yên Siûdî û hêzên ku ji bo wan hatibûn şandin, ji derdora herêma Zubab û tengava Bab El-Mendeb paşde hatine derxistin. Li gorî vê çavkaniyê, ev paşvekişîn piştî wê pêk hat ku Hêzên Çekdar ên Yemenê zengila dorpêçê li dora wan tengtir kirin.
Çavkaniyê zêde kir ku hêzên paşvekişiyayî çeper û xetên piştgiriya xwe winda kirin û neçar man bi vê hincetê ku dixwazin bajarê Edenê biparêzin, ber bi vî bajarî ve birevin.
Guhertina rêkxistinê; hincetek ji bo revê ji xetên şer
Vê çavkaniya leşkerî tekez kir ku rewakirina paşvekişînê ji xetên pêşîn ên şer bi navê guhertina rêkxistinê û bicihkirina ji nû ve, asta tirsa hêzên hevpeyman bi Erebistana Siûdî re nîşan dide ku nekevin xefka kuştinê an jî ji aliyê Hêzên Çekdar ên Yemenê ve bên girtin. Bi taybetî ji ber ku zengila dorpêçê li dora van koman tengtir bûye û wan şiyana parastina çeperên xwe winda kiriye.
Teqezkirina domandina berbirûbûnê bi tevgerên hêzên hevpeyman bi Siûdî re
Vê çavkaniyê di domê de tekez li ser domandina berbirûbûnê bi kom û tevgerên dijminane kir û got: «Hêzên Çekdar ên Yemenê dê berbirûbûna xwe ya li qada şerê bi tevgerên Siûdî, amûr û mercenariyên wê re bidomînin. Di heman demê de ew ê li ser hevkêşeya dorpêçê li hember dorpêçê û zêdekirina tengezariyê li hember zêdekirina tengezariyê bimînin.»
..............................
Dawîya Nûçeyê /
Etîket
- Yemen
- Erebistana Siûdî
- Hêzên Çekdar ên Yemenê
- Tengava Bab El-Mendeb
- Kendava Edenê
Your Comment