Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Serdar Muhibî li tora civakî nivîsî: Îdiaya pêkenî ya êrişa ser sîstemên sarkirinê, senaryoya bêkêrbûyî ya siyonîstan bo pêkanîna tirsa ji Îranê û wergirtina hevpeymanan li Ewropayê ye. Serdar Hisên Muhibî di vê peyamê da nivîsîye: Bila haya Parîsê ji xefika alaya derewîn a Rejîma Siyonîst hebe. Berovajî Amerîka û Rejîma Siyonîst, sivîl di banka armancên Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî da cî nagirin.
..............
Dawîya nûçeyî/
Your Comment