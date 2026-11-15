Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bafil Talibanî, serokê YNK`ê, di merasîma vekirina Komavahiya Stratejîk a Silêmaniyê de amajeyî peywendiyên xwe yên navçeyî û navnetewî kir û got ku têkiliyên wî yên dostane û nêzîk bi îranî, amerîkî û îngîlîsiyan re hene. Bafil Celal Talibanî her wiha li ser rola Amerîkayê di çareserkirina nakokiyên siyasî yên li Herêma Kurdistana Iraqê de got: Ger Amerîka ji me re nebe alîkar ku em çareseriyekê bibînin, çêtir e ku ji dûr ve temaşe bike.
Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistana Iraqê her wiha bi tundî rexne li lidarxistina civîna Meclisa Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê di 4`ê Mijdara vê mehê de bêyî beşdariya fermî ya YNK`ê kir, bûyerê wekî hilweşînek siyasî bi nav kir û Partiya Demokrat a Kurdistanê ya bi serokatiya Mesûd Barzanî jî berpirsiyarê vê yekê da zanîn. Bafil Talibanî herwiha wek bersiva li hember civîna hanê, vekişîna Yekîtiya Niştimaniya Kurdistana Iraqê di 5`ê Mijdarê de ragihand.
Your Comment