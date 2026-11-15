Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bafel Talibanî, serokê Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê, di civîna Meclisa Stratejîk a Silêmaniyê de bi behskirina tengasiyên herêmî û îhtîmala ji nû ve destpêkirina şer, daxwaz ji Donald Trump, serokê Amerîkayê, kir ku nêzîkatiya xwe venihêre û tekez kir ku divê cudahî bi rêya pestanên aborî û gotûbêjê werin çareserkirin.
Wî bi vegotina ku ji nû ve destpêkirina şer û tundiyê dê zirarê bide herêmê, daxuyand ku Herêma Kurdistanê berê jî lêçûna xeletiyên mezin ên ku ji aliyê kêmariyekê di Partiya Demokrat a Kurdistanê de hatine kirin, daye.
Talibanî her wiha bi rexnekirina hin partiyên kurd ên dijberî Îranê got ku ev herikîn şiyana pêkanîna tu gavê li dijî Îranê nîne, lê di heman demê de ji bo hilkirina şer, amadekarî û êrîşê li vî welatî têne teşwîqkirin; wek ku armanca wan "azadkirina Îranê" be.
Etîketên kurt:
- Bafel Talibanî
- YNK
- Silêmanî
- Herêma Kurdistanê
- Donald Trump
- Îran
- Partiya Demokrat a Kurdistanê
- Şer û tengasî
Your Comment