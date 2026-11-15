Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hesen Mehmûd, cîgirê berpirsê ofîsa Partiya Komunîst a Kurdistanê li Silêmaniyê, di civîneke çapemeniyê de, daxuyaniya vê partiyê ya derbarê xetereya zindîkirina sîstema “du-îdareyî” li Herêma Kurdistanê de xwend.
Di daxuyaniyê de tê gotin ku berdewambûna qeyrana siyasî û paşxistina pêkanîna kabîneya nû
ya herêmê, dikare qelîşên siyasî û sazûmanî yên li vê herêmê kûrtir bike.
Herwiha Partiya Komunîst a Kurdistanê, rawestandina çalakiyên parlamentoyê û nakokiyên di navbera her du partiyên sereke yên siyasî de li Hewlêr û Silêmaniyê, wekî sedemên berdewambûna qeyrana siyasî û qelsbûna yekîtiya saziyên herêmê destnîşan kiriye.
Vê partiyê hişyarî daye ku berdewambûna rewşa heyî, xetereya dabeşbûna herêmê bo du navçeyên cuda û avabûna du îdareyên siyasî û cîbicîkar zêde dike; bi taybetî ku li gorî gotina vê partiyê, desthilat, çavkanî û biryarên siyasî zêdetir di destê her du aliyên sereke yên siyasî de hatine komkirin.
Partiya Komunîst a Kurdistanê di dewamê de daxwaz ji welatiyan kiriye ku nerazîbûnên xwe bi rengekî sivîl û aştiyane bînin ziman û daxwaza avakirina herêmeke yekgirtî bi parlamentoyek, hikûmetek, saziyên hikûmî û hêzên Pêşmerge û ewlehiyê yên yekgirtî kirine.
Herwiha vê partiyê bi tekezî li ser dijberiya xwe ya tund li hemberî herêmgeriyê û parvekirina desthilatê, ragihandiye ku armanca nerazîbûnên sivîl divê vegerandina mafên welatiyan û dabînkirina pêdiviyên seretayî yên jiyana wan be.
Partiya Komunîst a Kurdistanê tekez kiriye ku ew bi tundî li dijî her cûre siyaseta herêmger û dabeşkirina herêmê di navbera du partiyên siyasî de ye ku dibe sedema avabûna du îdareyan û têkçûna yekbûna herêmê.
Hevdem bi lidarxistina civîna çapemeniyê li Silêmaniyê, çalakî û kombûnên bi vî rengî li ofîsên Partiya Komunîst a Kurdistanê yên li bajar û navçeyên cuda yên herêmê hatin lidarxistin.
…………………………….
🏷️ Etîket:
#PartiyaKomunîstAKurdistanê #HerêmaKurdistanê #SîstemaDuÎdareyî #Hewlêr #Silêmanî #QeyranaSiyasî #Pêşmerge #Rojnamegerî
Your Comment