Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – "Nêçîrvan Barzanî" serokê Herêma Kurdistana Iraqê û "Ehmed El-Şere'" serokê hikûmeta demkî ya Sûriyê li ser hêla civîna herêmî li bajarê Antalyaya Tirkiyê hevdîtin kirin û li ser têkiliyên Sûriyê bi Iraq û Herêma Kurdistanê re û her weha rewşa kurdan li Sûriyê gotûbêj kirin.
Li gorî nivîsa Ajansa Nûçeyan a Hewarê, "Nêçîrvan Barzanî" serokê Herêma Kurdistana Iraqê, roja Çarşemê 11ê Mijdara 2026ê li ser hêla civîna herêmî li bajarê Antalyaya Tirkiyê bi "Ehmed El-Şere'" serokê hikûmeta demkî ya Sûriyê re hevdîtin û gotûbêj kir.
Li gorî daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê, di vê hevdîtinê de têkiliyên Sûriyê bi Iraq û Herêma Kurdistanê re û çareseriyên pêşxistin û firehkirina warên hevkarî û hevrêziyê bi armanca dabînkirina berjewendiyên hevpar ên her du aliyan hatin gotûbêjkirin û venihêrîn.
Her du aliyan her wiha li ser girîngiya gotûbêjê û bikaranîna çareseriyên aştiyane û dîplomatîk ji bo çareserkirina cudahiyan tekez kirin.
Li gorî vê daxuyaniyê, rewşa kurdan li Sûriyê jî yek ji mijarên din ên vê hevdîtinê bû û her du aliyan li ser girîngiya garantîkirin û parastina mafên kurdan di destûra bingehîn a Sûriyê de tekez kirin.
Di dawiya vê hevdîtinê de, Nêçîrvan Barzanî hêvî xwe anî ziman ku Ehmed El-Şere' di demeke nêzîk de serdana Bexda û Hewlêrê bike.
………………..
Etîketên kurt:
- Nêçîrvan Barzanî
- Ehmed El-Şere'
- Herêma Kurdistanê
- Sûriyê
- Iraq
- Antalya
- Kurdên Sûriyê
- Destûra bingehîn
Your Comment