Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Serokkomarê Îraqê Nizar Amêdî bangî Serokê Amerîkayê Donald Trump kir ku sozên xwe yên dema hilbijartinan bîne cih û şerê bi Îranê re bi dawî bike.
Nizar Amêdî her wiha ragihand ku Îraq amade ye ji bo gihîştina aştiyê ya di navbera Waşîngton û Tehranê de navbeynkariyê bike.
Serokkomarê Îraqê Nizar Amêdî di Foruma Stratejîk a Silêmaniyê de hevpeyvîneke taybet da tora nûçeyan a Amerîkayî Breitbart Newsê û bal kişand ser rola Donald Trump a di siyaseta cîhanî de.
“Vegere ser sozên xwe yên bidawîanîna şeran”
Serokkomarê Îraqê di daxuyaniya xwe de Trump wekî "kesayetekî gelekî girîng" bi nav kir û da zanîn ku ew dikare ne tenê ji bo Rojhilata Navîn, belkî ji bo tevahiya cîhanê aştî û aramiyê bîne.
Amêdî wiha axivî:
"Ez dixwazim ew vegere ser soza xwe ya destpêka hilbijartinê, dema ku digot armanca wî bidawîanîna hemû şerên li cîhanê ye, çi şerê Rûsya û Ukraynayê be çi jî yên din bin."
Pêşniyara navbeynkariyê û peyama ji bo her du aliyan
Nizar Amêdî bal kişand ser pêgeh û pêwendiyên dîrokî yên Îraqê yên li gel her du welatan û diyar kir ku Bexda dikare ji bo hêsankirina gotûbêjên navbera Amerîka û Îranê roleke guncav bilîze.
Amêdî got, "Tenê peyameke min ji bo Amerîka û Îranê heye: Hîn jî roj diçirise."
Bi vê gotinê wî bangî her du aliyan kir ku berî derfetên dîplomatîk ji dest biçin, li ser peymanekê li hev bikin.
Hevdîtina li gel Serokkomarê Îranê
Serokkomarê Îraqê her wiha eşkere kir ku wî heman peyama aştiyê di hevdîtina xwe ya li bajarê Antalyayê yê Tirkiyeyê de gihandiye Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan jî.
Amêdî destnîşan kir ku Îraq bi ti awayî şer naxwaze û got:
"Em her tim di navbera gotûbêjan de ne da ku di navbera Amerîka û Îranê de dan û standinan bikin û bi qasî ku ji destê me tê alîkariyê bikin ku ew bigihîjin aştiyê."
Bandora aborî û hilbijartinên Amerîkayê
Di beşeke din a axaftina xwe de, Serokkomarê Îraqê encamên hilbijartinên navberê yên Amerîkayê û windakirina Komariyan wekî nîşaneyekê ji bo nerazîbûna raya giştî ya li hemberî berdewamiya şer nîşan da.
Li gorî gotina Amêdî, berdewamiya vî şerî zerereke mezin digihîne aboriya hemû welatên Rojhilata Navîn, di nav de Îraq jî heye.
Wî diyar kir ku bidawîanîna şer dê aramiyê vegerîne herêmê û rê li ber veberhênana biyanî veke.
Nizar Amêdî her wiha hêvî kir ku Donald Trump di paşerojê de serdana Îraqê bike.
…………..
Dawîya Nûçeyî
Etîketên sereke:
- Îraq
- Nizar Amêdî
- Donald Trump
- Îran
- Mesûd Pizîşkiyan
- Amerîka
- navbeynkarî / aşitî
- şerê Amerîka û Îranê
- siyaseta cîhanî
- hilbijartinên Amerîkayê
- aboriya Rojhilata Navîn
- Antalya / Tirkiye
- Bexda / Waşîngton / Tehran
Your Comment