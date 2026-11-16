Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di heman demê de ku zextên ewlehiyê û dadwerî yên hikûmeta Al Xelîfe li dijî kesayetên olî yên şîe dijwartir dibin, herêmên cihê yên Behreynê şeva borî – 15 ê Mijdarê – û sibeya îro – 16ê Mijdarê – bûne şahidê berdewamiya xwepêşandan û çalakiyên protestoyê li dijî girtin û darizandina dehan zanayên şîe.
Li gorî raporên hatine belavkirin, welatiyên Behreynê li herêmên Sitre, Kerzekan, Kerane, Ebû Seybeh û Ebû Qewe bi lidarxistina xwepêşandanên protestoyê, daxwaza berdanana bilez û bêmerc a zanayên girtî kirin.
Li girava Sitre, xwepêşanderan bi tekez kirina pêwîstiya piştgiriya olî û neteweyî ji zanayan, dijberiya xwe ya li dijî darizandina wan ragihand. Li Ebû Sîbeh jî welatiyan rasterast piştî belavbûna nûçeya guhertina dema dadgehê derketin kolanan û darizandina zanayan wekî çalakiyeke li dijî civaka şîe binav kirin.
Li Kerzekan slogana "Em bi te re ne, ey zana" û li Kerane slogana "Fermanên we betal in" hatine dayîn. Xwepêşanderan li Ebû Qiwe jî bi slogana "Dilsoziya me her û her ji bo zanayan e, ne ji bo Hemed" dijberiya xwe ya li dijî siyasetên hikûmeta Al Xelîfe anîn ziman.
Li gorî çavkaniyên herêmî, protesto li herêmên Belad Qedîm, Hemle û Semahîc jî belav bûne. Li Barbar û Sar nivîsên protestoyê li ser dîwaran hatine nivîsandin û li Diraz jî wêneyên zanayên girtî bi slogana "Bêhnvedan jî sînor heye" li ser dîwarên herêmê hatine daliqandin.
Pêla nû ya protestoyan piştî biryara saziya dadwerî ya Behreynê ku dema ragihandina hukmê kesayetên olî ji 22ê Mijdarê bike 16ê Mijdarê, dijwartir bû.
Hin çavkaniyan hejmara zanayên û kesayetên olî yên di bin taqîbê de zêdetirî 60 kesan ragihandine; meseleyek ku fikarên derbarê azadiyên olî û rêzgirtina li mafên tawanbaran di pêvajoya dadweriyê de zêde kiriye.
Komên dijber ên hikûmeta Behreynê bi şermezarkirina van destwerdanên ewlehiyê û dadwerî, daxwaza rawestandina darizandinan û berdanana girtiyan kirin.
Destwerdanên ewlehiyê û dadwerî li dijî kesayetên olî yên şîe, ne tenê nehişt protesto kêm bibin, belê valahiya di navbera hikûmetê û civaka şîe ya Behreynê de kûrtir jî kir.
Berdewamiya protestoyan li herêmên cihê yên Behreynê nîşan dide ku dosya darizandina zanayên şîe ji mijareke dadwerî derketiye û bûye sembola protestoyê li dijî sînorkirina azadiyên olî û siyasetên ewlehiyê yên hikûmeta Al Xelîfe.
.........................
Dawîya Nûçeyî
Etîket:
-
Şîeyên Behreynê
-
Şîe
-
Al Xelîfe
-
Zanayên şîe
Your Comment