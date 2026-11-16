Li gorî Ajansa Nêvneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Medya û çapemeniya Lubnanê ji berdewamkirina êrîşan û tevgerên leşkerî yên rejîma Siyonîst li herêmên cuda yên başûrê vî welatî agahî dan.
Li gorî tora televîzyonê ya El-Menara, di pêlên nû yên êrîşan de, derdora bajarokê Berîşît, Wadi el-Hejîr û Wadi Zebqîn bûn armanca êrîşên topbarana artêşa rejîma Siyonîst.
Herwiha, di saetên sibehê yên zû de, êrîşeke hewayî li ser bilindahiyên rêzeçiyayên rojhilatê Lubnanê pêk hat.
Ev torê televîzyonê herwiha ragihand ku di saetên destpêkê yên sibehê de, wesayîtên leşkerî yên rejîma Siyonîst ji aliyê herêma Berket el-Neqqar ve û li geliyê Selûqî di tevgerê de bûn.
Di çarçoveya van tevgerên leşkerî de, hêzên rejîma Siyonîst bi çekên otomâtîk ber bi geliyê Selûqî ve gulebaran kirin.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lubnan
- Rejîma Siyonîst
- Tora El-Menar
Your Comment