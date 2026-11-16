Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Ebas Eraqcî, Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, di peyamekê de li ser tora civakî ya Xê, di bersiva gotinên Wezîrê Şerî yê Amerîkayê de nivîsand:
"Bi mêrên ku şûr di destê wan de ye, qala qanûnan nekin"; ev gotin ji hêla serdarekî Romayî ve hat gotin, ê ku seferkirina wî ya dawîn, tevî zêdebûna hejmarî ya hêzên wî, bi têkçûneke giran bi dawî bû. Ew piştî revîn ji meydana şer, serî jê hat birîn.
Eraqcî di dewamê de bi tekez kirina pêwîstiya îbretgirtinê ji dîrokê, vê gotinê anî bîra xwe: "Kesên ku nikarin rabirdûyê bînin bîra xwe, mehkûm in ku wê dubare bikin."
..........................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Ebas Eraqcî
- Şerê Amerîkayê
- Wezîrê Karên Derve
- Îran
Your Comment