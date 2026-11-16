Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Civîna nimînerên partiyên Likûd û Yeşar, bi amadebûna nimînerê partiya "Bi Hev re" a bi serokatiya Naftalî Bennett, şeva Yekşemê 15ê Mijdarê li Otela Dan Akadya li Hertzeliyayê hat lidarxistin û piştî nêzîkî saetekê danûstandinê, bêyî ragihandina lihevhatineke diyar bi dawî bû. Her du aliyan, tevî nakokiyan, li ser berdewamiya gotûbêjan tekez kirin.
Li gorî rapora medyayên îbranî, di dema van danûstandinan de, nimînerên Likûdê daxwaza paşxistina dengdanê roja Sêşemê derbarê ji kar avêtina Amir Ohana, serokê Knessetê, kirin; daxwazek ku li gorî rapora medyayên îbranî, bi dijberiya Eisenkot re rû bi rû bû.
Kampa dijber a Netanyahu hewl dide bi ji kar avêtina Ohana, Matan Kahana, nimînerê partiya Yeşar, bigihîne serokatiya Knessetê. Eisenkot berê piştgiriya Likûdê ji bo vê guhertinê wekî pîvanek ji bo pîvandina ciddiyeta Netanyahu di danûstandinan de dabû nasîn.
Nakokî li ser serokwezîrtiyê; astenga sereke ya lihevhatinê
Girîngtirîn nakokiya her du aliyan, serokatiya kabîneya pêşerojê ya rejîma siyonîst e. Netanyahu daxwaza avakirina hikûmeta yekîtiyê û beşdarbûna hevalbendên xwe yên siyasî di koalîsyonê de dike, lê Ayzênkot li ser avakirina kabîneyeke bi serokatiya xwe tekez dike.
Li gorî rapora medyayên Îsraîlî, plana Eisenkot ew e ku Likûd beşdarî hikûmeteke çar-salî bi serokatiya wî bibe, bêyî lihevhatinê ji bo dorê serokwezîrtiyê bi Netanyahu re. Her wiha amadebûna partiya Itamar Ben-Gvir di kabîneyê de jî yek ji xalên nakokiyê tê hesibandin.
Netanyahu berê bi îşarekirina li ser astengên ewlehiyê û siyasî, di nav de dosya Îranê, daxwaza danûstandinên bêmerc kiribû; li hemberî vê, Eisenkot vê vexwendinê wekî "manevrayeke siyasî" binav kir.
Pêşbazî ji bo kontrola Knessetê di bin siya gîroya siyasî de
Di heman demê de ku danûstandin berdewam in, kampa Eisenkot ji bo guhertina serokatiya Knessetê û komîsyonên sereke yên parlamentoyê hewl dide û şêwirmendî bi partiyên din, di nav de rêveberiyên Haredî, re jî di rojevê de ye.
Bi vî awayî, dora yekem a danûstandinên Likûd û Yeşar bêyî çareserkirina nakokiyên sereke bi dawî bû û pêşbazî li ser serokwezîrtiyê, pêkhateya kabîneyê û kontrola Knessetê hîn jî girîngtirîn eksên pevçûna siyasî di navbera Netanyahu û Eisenkot de ne.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Partiya Likûd
- Ayzênkot
- Knesset
- Partiya Yeşar
- Naftalî Bennett
- Îran
- Rejîma siyonîst
Your Comment