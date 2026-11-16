Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Nebî Berrî, serokê Meclîsa Nûneran a Lubnanê, di bersiva xwe de li ser aloziyên hilbijartina Yekîtiya Parêzeran û tekezkirina serxwebûna biryara xwe û pêwîstiya têkiliyên erênî di navbera serokkomar û Hizbullahê de, ji hevdîtinên xwe yên plankirî bi Mîr Yezîd bin Ferhan û nûnerê Amerîkayê re li ser paşeroja erkê hêzên parastina aştiyê li başûrê Lubnanê agahî da.
Li gorî rapora En-Neşre, Nebî Berrî, serokê Meclîsa Nûneran a Lubnanê, tekez kir: Serkeftina ku di hilbijartina Yekîtiya Parêzeran de hat bidestxistin xwedî girîngî û sembolîzma taybet e, ji ber ku ev cara yekem e piştî salên dirêj ku parêzerekî Şiî dibe endamê desteya rêveberiya vê yekîtiyê, lê ji kêliya hilbijartinê ve nasnameya wî neteweyî ye û ji girêdanên taîfî û siyasî wêdetir e.
Nebî Berrî di bersiva pirsyarekê de li ser rewşa niha ya Lubnan û herêmê got: Ev rewş rewşa ne şer û ne aştiyê ye û di vê qonaxê de nezelaliyek heye heta ku rêya dawî ber bi tundbûna aloziyê an lihevhatinek zelal ve diyar bibe, û ji ber vê yekê rêya ku rewşa Libnanê dê pê ve biçe, ji ya ku çarenûsa karûbarên herêmê diyar dike cuda nîne, lê bi dîmena mezintir a herêmê ve girêdayî ye.
Wî bi referansa pêwîstiya xurtkirina atmosfera navxweyî û zêdekirina berxwedana welêt ji bo rûbirûbûna pirsgirêkên vê qonaxê, li ser çarenûsa nakokiya di navbera serokkomar û Hizbullahê de tekez kir: Tiştê ku divê aliyên têkildar bibihîzin, min ragihandiye wan û em li ser pêwîstiya erênîbûna têkiliya di navbera her du aliyan de tekez dikin.
Nebî Berrî li ser biryarên xwe tekez kir: Ez di biryara xwe de azad im … erê, em heval û hevalbend hene, lê ez ji tu kesî ferman nagirim û di tevahiya heyama çalakiya xwe ya siyasî de wisa bûme û wisa jî dê bimînim.
Wî li ser nêrîna xwe ya li hember cîgirê gengaz ê hêzên UNIFILê piştî derketina wan ji başûrê Libnanê di dawiya vê salê de got: Bijareya herî baş ji nêrîna wî manna UNIFILê ye, lê Amerîkî û Îsraîlî bi berdewamiya erkê van hêzan re dijberî dikin.
Nebî Berrî destnîşan kir: Her çi be, ez ê bi balyozê Amerîkayê li Lubnanê re hevdîtinê bikim û ji plansaziya ku pê re ye agahdar bibim û piştî wê, li gorî rastiyan biryar dê were dayîn.
Serokê Meclîsa Libnanê herwiha ragihand: Di demeke nêz de ez ê bi "Yezîd bin Ferhan", şandeyê Erebistana Siûdî re jî hevdîtin û gotûbêj bikim.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
Hizbullah
Şiî
Amerîka
Nebî Berrî
En-Neşre
Lubnan
Erebistana Siûdî
Your Comment