Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Ev nakokî piştî wê yekê zêde bûn ku Mezlûm Ebdî, fermandeyê berê yê HSDyê û şêwirmendê serokkomartîya Sûriyê di karûbarên kurdên Sûriyê da, hin alî bi hewla rawestandina pêvajoya bicihanîna lihevkirinan tawanbar kirin. Ev axavtin rastî bersiva nerênî ya hin kesayetî û medyayên ereb hatiye. Di bersivê da, Partîya Yekitîya Demokratîk li ser berdewambûna pêvajoya tevlêbûnê tekez dike. Bi vê ra jî, awayê fermandetîyê, asta desthilatan û cîgeha hêzên kurd û jinan di nijyara ewlehî ya nû ya Sûriyê da hema wisa cihê nakokîyê ye. .
..........................
Dawiya peyamê
Your Comment