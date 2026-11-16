https://kmr.abna24.com/xm5KB16 November 2026 - 12:47 News ID 1891330 Xizmetkariyan Vîdeo/Deng Home Xizmetkariyan Vîdeo/Deng Beşdarbûna yekîtîxwaz a Kurdistanîyan di 260emîn civîna şevê de 16 November 2026 - 12:47 News ID: 1891330 Source: Mehr News Download 28 MB Sine (Senendec) – Gelê Kurdistanê di hevdîtina şevê ya dused û şêstemîn de li Qada Azadiyê ya vê bajarî bi amadebûna xwe ya yekîtî-afir li ser piştgirîya ji welat tekez kirin; vegotina nûçegihanê Mehrê ji vê amadebûna epîk bibîne.
Your Comment