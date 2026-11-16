Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Bi vegotina Anadoluyê, Antonio Guterres, Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, roja Duşemê ragihand ku pabendbûna Amerîka, Rûsya û Çînê bi çekelîkirina nukleerî ya watedar dê destkevtineke mezin ji bo cîhanê be.
Guterres di konferansa xwe ya nûçeyan de li ser hêla civîna Komeleya Neteweyên Asyaya Başûr-Rojhilatê (ASEAN) li Manîlayê, bi referansa hevdîtina plankirî ya serokên her sê welatan di dawiya vê hefteyê de got: Heke ev her sê serokkomar bi rastî bi çekelîkirina nukleerî ya watedar pabend bibin, ev gav dê destkevtineke mezin ji bo cîhanê be.
Wî tekez kir ku cîhan tenê wê demê bi temamî di ewlehiyê de be ku ji çekên nukleerî vala be.
Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî herwiha ragihand ku ev rêxistin amade ye di her destpêşxeriyeke çekelîkirina nukleerî de beşdar bibe û ji bo garantîkirina serkeftina wê hevkariyê bike; ligel vê, wî hişyarî da ku bidestxistina wiha encamekê hê jî ne diyarker e.
Guterres di beşeke din a axaftina xwe de banga destpêkirina pêvajoyeke dîplomatîk a ciddî di navbera Îran û Amerîkayê de kir ji bo bidawîhatina rewşa niha ya "ne şer û ne aştiyê" û got ku ev rewş encamên wêranker ji bo aboriya cîhanê bi xwe re aniye, di nav de zêdebûna bihayê sotemeniyê û dijwariya gihîştina bi gubreya kîmyayî.
Li gorî vê raporê, tê plankirin ku Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, Vladimir Putin, serokkomarê Rûsya û Şî Jînping, serokkomarê Çînê roja Pêncşemê li bajarê Shenzhenê yê Çînê û li ser hêla civîna Hevkariya Aborî ya Asya-Pasîfîkê bi hev re hevdîtinê bikin.
Li gorî Olivia Wells, alîkara berdevkê Qesra Spî, tê hêvîkirin ku mijara kêmkirina çekan a nukleerî ji eksên gotûbêja van her sê serokkomaran be.
, asta desthilatan û cîgeha hêzên kurd û jinan di nijyara ewlehî ya nû ya Sûriyê da hema wisa cihê nakokîyê ye. .
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
Neteweyên Yekbûyî
Şerê Îranê
Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment