Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pergala dadmendiyê ya Behreynê çend saetan berê di dosyayeke sexte de li dijî 70 kesayetên olzan yên navdar ên Behreynê cezayên hepsa dirêj derxist. Ev dadgehê 67 kes ji van aliman bi hepsa hetahetayê û 3 kesên din bi 15 sal hepsê mehkûm kir. Diyar e ku Ayetullah Şêx Îsa Qasim, mercîa dînî ya Şiîyan û serokê şoreşa Behreynê, û her wiha Şêx Huseyn Diyahî, cîgirê sekreterê giştî yê Civaka Wifaqê (partiya herî mezin a opozîsyona Al Xelîfe), bi hepsa hetahetayê hatine mehkûm kirin.
Divê were gotin ku civîna derxistina cezayê di dosyaya aliman de dadhat ku roja Yekşemê ya hefteya bê were lidarxistin, lê piştî êrîşên şeva berê yên hêzên çekdar ên Îranê li ser baregehên Amerîkayê li Behreynê li herêma Er-Rifaa, dadgeha Behreynê şeva borî û derveyî saetên kar bi lez û bez ji parêzerên olzan re ragihand ku ev civîn sibehê îro were lidarxistin.
Daxuyaniya «Şêx Abdulla Salih», cîgirê Civaka Îslamî ya Çalakiyê ya Behreynê:
بسم الله الرحمن الرحیم
Bi navê Xwedê yê Dilovan û Dilovîn
((إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ))
((Bê guman Xudayê te li bendê ye))
Ji demên kevn ve, olzanên dînê Şiî di rêza pêşîn a parastina mezûman û baweriyê de sekinîn û ji wan parastin. Wan erkê xwe ji serkeftina heqê û bilindbûna gotina Xwedê girtiye. Ev rê qet ne hêsan û bêxem bû; ji ber ku gelek ji wan bihayek giran dan; hin hatin girtin, hin hatin şehîdkirin û hin jî neçar man welat terikînin.
Olzanên Şiî li Behreynê jî, wek olzanên din, erkê xwe yê dînî û exlaqî nehiştin vala û ji bawerî û rûmeta civaka xwe parastin, bi vê baweriyê ku gotina gotina heqê û pabendbûna bi prensîpan erkek e ku tu gef, çiqas giran be jî, nikare wê ji holê rake.
Cezayên ku îro li dijî olzan hatin derxistin, rûyê rastîn ê rejîmê û planên ku armanca wan qelandina stûna bingehîn a welat û zirarê gihandina nasname û hebûna wê e, eşkere dike.
Îro, derxistina cezayê hepsa hetahetayê bûye kiryarek dubare; dema ku rejîm li ser derxistina van cezayan li dijî opozîsyon û olzan israr dike û ev kiryar di nav piştgirî û teşwîqa eşkere û aşkera ya Dewletên Yekbûyî de tên kirin.
Li şûna ku olzanên welat bên rêzgirtin û rola wan a dînî û civakî bê qedirgirtin, rayedar bi girtin û şkenceyê pê re rû bi rû dibin.
Em daxwaza berdanek berî û bêmerc a hemû girtiyan, di serî de olzan, dikin û her wiha daxwaza rawestandina armancgirtina wan û rêzgirtina maf û rûmeta wan dikin.
..........
Dawiya peyamê
Etîket:
- Behreyn
- Şiîyên Behreynê
- Olzanên (Alimên)Behreynê
- Rejîma Al Xelîfe
Your Comment