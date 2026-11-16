Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Serokê Amerîkayê di axaftina xwe de li ber rojnamevanan got: Di dema rêwîtiya Çînê de em ê li ser bêçekkirina nukleerî û Îran û Rûsya û Ukraynayê biaxifin.
Trump her wiha derbarê şerê Ukraynayê de got: Ez bawer dikim ku Pûtîn dê di warê şerê Ukraynayê de destûrîyan bide û di heman demê de dikare hişktir tevbigere.
Ew di berdewamiyê de got ku dibe ku di dema rêwîtiya Çînê de bi serokê Koreya Bakur re hevdîtinê bike.
Serokê Amerîkayê di axaftina xwe de bi îşareta skandala birêveberê Envîdya got: Her xanima bedew a ku ji Çînê tê welatê me, ew dibêjin ku ew sîxur e.
Trump zêde kir: Ez nizanim ka ew xanim a ku bi Jensen Huang re têkilî hebû bi rastî sîxur bû an na. Ez bi rastî vê yekê nizanim.
Rojnamevanekê ji Trump pirsî: Ma hûn ne xemgîn in ku dronên Îranê we armanc bigirin? Trump di bersivê de got: Ez xemgîniya we dixwim; ji ber ku heke ew min ji holê rakin, karê we jî xelas e. Hay ji xwe hebin.
Serokê Amerîkayê di bersiva pirsa rojnamevanekê de li ser wê yekê ku çi berpirsiyarî li hember rawestandina firînên roja Înê li Amerîkayê digire ser xwe, got: Ez tu berpirsiyariyê nagirim ser xwe.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Amerîka
- Çîn
- Rûsya
- Ukrayna
- Îran
- Donald Trump
Your Comment