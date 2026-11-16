Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Casim Mihemed Cefer ragihand: Biryara zêdekirina rêjeya dolarê xelet bû û encamên wê rasterast bandor li bazirganiyên navxweyî kir û bi zêdebûna bihayê kelûmelan, madeyên bingehîn û xizmetan, welatiyan, bi taybetî çînên kêmdahat, bi zextên aborî yên zêdebûyî re rû bi rû kir.
Wî di hevpeyvînê de bi Ajansa Məlûmê re tekez kir: Ev biryar bi tevahî xelet bû û îdîaya dermankirina kêmasiya budceyê bi rêya zêdekirina bihayê dolarê, ne rast bû û ji rastiyê dûr bû.
Wî zêde kir: Zêdebûna rêjeya dolarê ne tenê bandor li kelûmelên îthalatî kir, lê li ser hemû aliyên jiyana rojane jî sîber kir û bû sedema kêmbûna tûj a hêza kirînê ya meaş û dahatan. Îro welatî di dabînkirina hewceyên xwe yên bingehîn de di nav pêla bihabûnê de bi zehmetiyeke zêdebûyî re rû bi rû ne û dema hewcedariya xwe dibînin, nikarin wê bikirin.
Ev rayedarê berê yê Iraqê got: Siyasetên aborî û biryarên têkildarî rêjeya diravî divê mercên mirovan û hêza tehemula wan li ber çavan bigirin; lê encama van biryaran valahiya civakî kûrtir kir û feqîriya çînên lawaz zêde kir û mesafeya di navbera kêmdahatan û çînên dewlemend de firehtir kir.
Cefer destnîşan kir: Hikûmet berpirsiyariya çareserkirina encamên bihabûnê digire ser xwe û divê bi tedbîrên aborî û çavdêriyê, enflasyonê kontrol bike û piştgiriyê bide hêza kirînê ya mirovan, ne ku malbatên Iraqî di rûbirûbûna encamên zêdebûna lêçûnên jiyanê de tenê bihêle.
Wî di dawiyê de tekez kir: Zêdebûna rêjeya diravî asta feqîriyê bilind kir û li hember wê, dewlemendiya rayedaran, xwediyên bankan û spekulatoran zêde kir.
Wî zêde kir: Çareseriyên çêtir hebûn ku zexta kêmtir li welatiyan dikirin, lê hikûmetê rêya hêsan hilbijart ku tenê zexta wê li ser milê mirovan e.
................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Your Comment