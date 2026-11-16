Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Robin Mills di gotarekê de bi sernavê "Ewlekariya enerjiyê di pevçûnên siyasî yên Kurdistanê de hatiye jibîrkirin" tekez dike ku cudahiyên kûr di navbera partiyên desthilatdar ên Herêma Kurdistanê de, pevçûna Hewlêr û Bexdayê û nekarîna hikûmeta navendî ya Iraqê ji bo kontrolkirina komên çekdar, ewlekariya binesaziya enerjiyê ya vê herêmê bi tundî lawaz kiriye. Bi baweriya wî, êrîşa droneyan a 8ê Mijdarê li qada gazê ya Kor Mor û rawestandina tevahî ya hilberîna gazê li vê qadê nîşan da ku girêdana tund a herêmê bi çavkaniyeke sereke ya enerjiyê, ligel cudahiyên siyasî yên navxweyî, wê li hember êrîş û zextên siyasî berbiçav kiriye.
Qada gazê ya Kor Mor ku ji aliyê konsorsiyuma Pearl Petroleum, pêkhatî ji şirketên Crescent ya Emîratê û Dana Gas, ve tê birêvebirin, çavkaniya herî girîng a hilberîna gazê ya Herêma Kurdistanê ye. Kapasîteya hilberîna vê qadê di Cotmeha sala borî de gihîşt 750 milyon lingê kûp di rojê de, lê êrîşa dawî zirarên berfireh li sazûmanên wê gihand û hilberîna gazê bi tevahî rawestand. Li pey vê bûyerê, hilberîna elektrîkê li Herêma Kurdistanê ji qasî 3,700 megawat beriya êrîşê daket qasî 1,000 megawat û beşên cuda yên herêmê rastî qutbûna elektrîkê hatin.
Mills bawer dike ku berevajî hin texmînên destpêkê, êrîşa dawî rasterast ji şerê Amerîka û Îranê nehat, lê divê kokê wê di cudahiyên navxweyî yên Iraqê û reqabetên siyasî yên Herêma Kurdistanê de were lêgerîn. Ew argument dike ku heke Îran niyeta xwe hebûya berjewendiyên Amerîkayê li herêmê armanc bigire, îhtîmal e ku qada neftê ya Serseng ku şirketa Amerîkî HKN tê de çalak e, armanc bigirta. Ev qad berê di mehên Adar û Avrêlê de zirar dîtibû. Bi nivîsa wî, di mercên niha de, rawestandina hinardekirina neftê dikare ji bo Tehranê amûreke bi bandortir be ji bo zêdekirina zextê li ser bazirganiyên cîhanî û hikûmeta Amerîkayê.
Nivîskar cudahiya di navbera Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û Partiya Demokrat a Kurdistanê de yek ji sedemên sereke yên neewlekariya binesaziya enerjiyê dibîne. Yekîtiya Niştimanî ku kontrola beşa başûr a herêmê û bajarê Silêmanî di destê xwe de heye, ji hikûmeta herêmê derketiye û gef xwariye ku dê rêveberiyeke serbixwe ji bo deverên di bin kontrola xwe de ava bike; kiryarek ku dikare pêvajoya yekgirtina avahiya hikûmetê ya herêmê ku bi navbeynkariya Amerîkayê di sala 2006an de pêk hat, berevajî bike.
Bi nivîsa Mills, Bafel Talabanî, serokê Yekîtiya Niştimanî û kurê Celal Talabanî, serokê berê yê Iraqê, ligel redkirina vê têgihiştinê ku partiya wî di bin bandora Tehranê de ye, ragihandiye ku ev têgihiştin aîdî rabirdûyê ye. Lê belê, nivîskar bawer dike ku Yekîtiya Niştimanî ku di salên borî de beşek ji hêza xwe ya siyasî li hember Partiya Demokrat winda kiriye, nîgeran e ku ji para xwe ya di pîşesaziya neft û gazê ya herêmê de bê derxistin. Ew îşareta daxuyaniyên Bafel Talabanî di Cotmeha 2024an de dike ku gotibû gazê qet ji aliyê din re nade. Di rewşeke wiha de, hikûmeta Amerîkayê jî nexwaze destwerdanê bike ji bo çareserkirina cudahiyan û Tom Barrack, nûnerê taybet yê Amerîkayê, ev pirsgirêk wekî mijareke navxweyî ya Iraqê bi nav kiriye.
Mills di berdewamiyê de, cudahiyên Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal a Iraqê sedemeke din a tundbûna krîza enerjiyê destnîşan dike. Her çend her du alî di meha Adarê de ji bo ji nû ve destpêkirina hinardekirina nefta herêmê bi rêya xeta borî ya Tirkiyeyê li hev hatin û birêvebirina hinardekirinê radestî hikûmeta Bexdayê hat kirin, dîsa jî cudahî li ser hinardekirina nefta bêdestûr bi rêya Îranê û qasê hilberîna nefta herêmê hene.
Bi baweriya nivîskar, girtina Tengava Hormuzê girîngiya xeta borî ya veguhestina nefta Herêma Kurdistanê bo Tirkiyeyê zêde kiriye. Ev xeta borî niha rojane qasî 500 hezar bermîl neftê vediguhezîne ku 200 hezar bermîl jê bi rêya kamyonan ji başûrê Iraqê ber bi rêya hinardekirinê ve tê veguhestin. Lê belê, heke plana Bexdayê ji bo ji nû ve avakirina rêya rasterast a veguhestina nefta Kerkûkê were bicîhkirin, girîngiya stratejîk a xeta borî ya herêmê dibe ku kêm bibe.
Nivîskar her wiha komên çekdar ên li Iraqê berpirsiyarê êrîşên droneyan û moşekan li binesaziya enerjiyê ya herêmê dibîne. Bi nivîsa wî, ev kom berê jî di êrîşan li binesaziya neftê ya Erebistana Siûdî de hatibûn tawanbarkirin. Derketina pergalên parastina hewayê ya Amerîkayê ji herêmê di Îlona borî de û derengiya Bexdayê di dabînkirina pergalên dijberî droneyan de, berbiçaviya sazûmanên enerjiyê zêde kiriye.
Di beşeke din a gotarê de, nivîskar sînorên vebijarkên herêmê ji bo telafîkirina rawestandina hilberîna Khor Mor destnîşan dike. Qada gazê ya Chemchemal ku Pearl Petroleum pêşdixe, dibe ku ji sala bê ve bigihîje qonaxa hilberînê, lê di demeke kurt de dê cîgirê Kor Mor nebe. Her wiha qada gazê ya Miran ku şirketa HKN di meha Gulanê de mafê pêşxistina wê wergirt, ji ber hebûna qasên bilind ên sulfîd hîdrojenê, gazeke jehrî û xurandî, hewceyî salên veberhênan û pêşxistinê ye. Beşeke girîng a rezervên gazê yên mezin ên herêmê di deverên di bin kontrola Yekîtiya Niştimanî de ne, dema ku piraniya rezervên neftê di deverên di bin kontrola Partiya Demokrat de ne; mijarek ku bi gotina Mills, bixwe bingeha tundbûna cudahiyên her du partiyan çêkiriye.
Nivîskar her wiha destnîşan dike ku Bexda ji cudahiyan û stagnasyona veberhênanê li herêmê sûd wergirtiye ji bo kişandina şirketên neft û gazê. Hikûmeta Iraqê ku berê şirketên çalak li herêmê di lîsteya reş de danîbû, niha pêşwaziya şirketên wekî Crescent û HKN dike ji bo veberhênanê di projeyên xwe yên enerjiyê de. Di heman demê de, şirketên Shamaran ya Kanadayê û Gulf Keystone ya Brîtanî jî di hilweşîn û ketina projeya qada neftê ya Hemrîn a HKN de ne. Ji dîtina Mills, ev pêvajo dikare pozîsyona herêmê di reqabeta enerjiyê de bi Bexdayê re lawaz bike.
Di dawiyê de, Mills tekez dike ku Herêma Kurdistanê ji bo kêmkirina berbiçaviya xwe divê ji girêdana bi qada gazê ya Kor Mor derkeve û çavkaniyên enerjiyê yên cihêreng ava bike. Ew pêşxistina qadên gazê yên nû, ji nû ve avakirina santralên hîdroelektrîkê, veberhênana berfireh di enerjiya rojê de û avakirina girêdana gazê ya dualî bi Tirkiyeyê re wekî girîngtirîn çareserî dibîne.
Bi baweriya wî, înîsiyatîfa "Ronakî" ji bo rêkxistina dabînkirina elektrîkê û kêmkirina girêdana mirovan bi jeneratorên dîzelê re gaveke erênî ye, lê têrê nake. Herêm dikare bi zêdekirina hilberîna elektrîkê û çêkirina zêdeya enerjiyê, gaz an elektrîkê ji deverên din ên Iraqê re bihinarde û ji vê kapasîteyê wekî hêzeke di danûstandinên neftê de bi Bexdayê re sûd wergire. Kiryareke wiha her wiha motiveya hikûmeta navendî jî ji bo parastina sazûmanên enerjiyê yên Kurdistanê zêde dike.
Herêma Kurdistanê ligel hebûna rezervên girîng ên neft û gazê, ji ber cudahiyên siyasî yên navxweyî, pevçûna berdewam bi Bexdayê re û girêdana tund bi binesaziyên sînordar ên enerjiyê re, nekarîye ji kapasîteyên xwe yên stratejîk bi rêk û pêk sûd wergire. Ji dîtina nivîskar, heta ku partiyên Kurd li ser parvekirina hêzê û çavkaniyên enerjiyê li hev neyên, ewlekariya enerjiyê ya herêmê dê berdewam di bin gefê de be û Bexda jî dê fersendeke mezintir hebe ji bo berfirehkirina bandora xwe di beşa neft û gazê ya herêmê de.
…………………….
Etîket:
- Herêma Kurdistanê
- Ewlekariya enerjiyê
- Kor Mor
- Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP)
- Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (PUK)
- Bexda
- Robin Mills
- KurdPress
- Neft û gaz
- Îran
- Amerîka
Your Comment