Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mihemed Hacî Mahmûd, sekreterê Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê, îro Şemiyê eşkere kir ku Îranê nerazîbûna xwe ya eşkere li dijî plana pergala du rêveberiyan li Herêma Kurdistanê ya Iraqê an dabeşkirina herêmê li ser hêzên siyasî yên vê herêmê ragihandiye.
Li gorî nivîsa Şefaq News, wî her wiha pêşgiriya Mesûd Barzanî, serokê Partiya Demokrat a Herêma Kurdistanê ya Iraqê, ji bo lidarxistina civînekê bi beşdarbûna tevgerên cuda yên Kurdistanê ji bo çareserkirina krîza siyasî ya niha pêşwazî kir.
Hacî Mahmûd ku di nav mirovan de bi "Kaka Heme" tê nasîn, di civîna çapemeniyê de li ofîsa xwe li herêma "Kolxane" got: Heyeteke Îranî vê dawiyê serdana Herêma Kurdistanê ya Iraqê kir û bi serok û nûnerên tevgerên siyasî re hevdîtin kir. Ev heyetê bi awayekî fermî helwesta Komara Îslamî ya Îranê li dijî her senaryoyeke dabeşkirina dîsa ya Kurdistanê bo du rêveberiyan ragihand.
Wî ligel tekezkirina piştgiriya xwe ji Herêma Kurdistanê ya yekgirtî zêde kir: Divê hemû tevgerên siyasî erkê xwe yê neteweyî di van mercan de fêhm bikin, bi taybetî du partiyên desthilatdar, ango Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê, ku berpirsiyariyeke mezintir ji bo derbasbûna vê qonaxê digirin ser xwe.
Ev rayedar pêşgiriya Mesûd Barzanî ji bo lidarxistina maseya axaftinan gaveke erênî û girîng di rêya çareserkirina cudahiyan de zanî û got: Barzanî berpirsiyariyeke giran digire ser xwe û nihêrîna gelê Kurdistanê ya Iraqê û civaka navneteweyî ji bo pêkhatina aramî û aştiyê li herêmê, li ser kiryarên wî ye.
Mihemed Hacî Mahmûd derbarê aloziya û gengeşiya devkî ya di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî de jî got ku tundbûna aloziyên niha beşek ji amûrên zexta siyasî ya dualî ye. Bi gotina wî, ev her du partî di rabirdûyê de karîn bi krîzên tevlihevtir, di nav de pevçûnên navxweyî, derbas bibin û cudahiyên niha jî dê negihîjin qonaxa vegernebar.
Wî di dawiyê de tekez kir ku krîza niha ew qas tevlihev nîne ku neyê çareserkirin û çareserkirina wê gengaz û heta hêsan e, lê ev yek hewceyî îradeya siyasî ya cidî û rastîn ji aliyê hemû aliyên têkildar e.
Etîket:
- Herêma Kurdistanê ya Iraqê
- Îran
- Mihemed Hacî Mahmûd (Kaka Heme)
- Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê
- Mesûd Barzanî
- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)
- Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK)
- Krîza siyasî
- KurdPress
- Şefaq News
Your Comment