Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Seyîd Emar Hekîm, serokê Hevbendiya Hêzên Neteweyî yên Iraqê, di peyameke bi boneya salvegera şehadeta Hazret Sidîqa Tahire Fatime Zehra (silavên Xwedê li ser wê bin) got: Em kesayetiyeke tînin bîra xwe ku di pozîsyona hevserê de nimûneya fedakariyê bû û di pozîsyona dayikê de belavkerê nirxên mezin bû û ji hemû tiştan zêdetir, mercîyeke ew qas bi hêz bû ku heta mêran jî di rêya rêberiyê de rêberî dikir.
«Ya Fatime, bê guman Xwedê bi xezeba te xezeb dike û bi razîbûna te razî dibe» - Pêxemberê Mezin Mihemed (s.x.a)
"Ey Fatime, bê guman Xwedê bi xezeba te xezeb dike û bi razîbûna te razî dibe"; Pêxemberê Mezin ê Îslamê (s.x.a).
Di salvegera şehadeta Hazret Fatime Zehra (s.x) de, em kesayetiyeke tînin bîra xwe ku di hemû rolên xwe de geş bû; ew keçeke ku "dayika bavê xwe" (Umm Ebîha) bû û Pêxemberê Mezin (s.x.a) bi evîn û lênihêrinê tijî dikir; hevserê nimûne di başiya hevseriyê û hevalbûnê de û dayikeke ku nirxên mezin û asoyên berfireh di zarokên xwe de çand.
Amadebûna wê tenê bi jîngeha malê sînordar nebû, lê belê mercîyeke civakî, fikrî û dînî bû ku ji bo bersivdana pirsan berê mirovan pê ve dihat; heta ku ji bo mêran jî wek jinan bû nimûne.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Pêxember(s.x.a)
- Fatime Zehra
- Şehadet
- Rojên Fatimiyê
- Seyîd Emar Hekîm
Your Comment