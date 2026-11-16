Li gorî Kurdpressê, hejmarek ji rêxistinên civakî yên li Silêmanî û Helebce, ji roja Yekşemê 15ê Mijdarê ve kampanyaya komkirina îmzeyan ji bo damezrandina herêmeke serbixwe li van her du parêzgehan û deverên girêdayî wan dest pê kirine.
Armanca kampanyayê ew e ku piştgiriya welatiyan ji bo avakirina saziyeke rêvebirinê ya cuda ji Herêma Kurdistanê ya niha û deverên di bin rêveberiya Hewlêr û Dihokê de, bi dest bixe.
Ev gav di demekê de têne avêtin ku Bafil Talebanî, serokê Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK), hefteya borî piştî bûyerên Parlamentoya Herêmê, derketina partiya xwe ji hikûmeta Herêmê ragihandibû. Wî herwiha gotibû ku encamên civîna dawî ya parlamentoyê û ew berpirsiyarên ku dê bêne hilbijartin, nas nake.
Talebanî hişyarî dabû ku ger li Hewlêrê serokê Herêmê, serokwezîr û berpirsiyarên din ên hikûmetê bêne destnîşankirin, YNK jî dê li Silêmaniyê heman gavê bavêje. Wî herwiha îhtîmala avakirina saziyên hikûmetî yên hevdem û paralel anîbû ziman.
Li aliyê din, Mesrûr Barzanî, serokwezîrê Herêma Kurdistanê, li dijî plana veqetandin û dabeşkirina Herêmê gotiye ku her Kurdê welatparêz dê li hemberî vê planê raweste û destûrê nede ku Herêma Kurdistanê were parçekirin.
………..
Dawiya Peyam/
Etîket:Silêmanî #Helebce #HerêmaKurdistanê #YNK #BafilTalebanî #MesrûrBarzanî #ParlamentoyaKurdistanê #HikûmetaHerêmê #HerêmaSerbixwe #SiyasetaKurdistanê #DabeşkirinaHerêmê
Your Comment