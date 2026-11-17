Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Faqîhzanê Ehl-ul- Beytê (s.x), mercî'yê payebilind ê cîhana Şiayê, Ayetullahê Mezin Wehîd Xorasani koça dawî kir.
Metna daxuyaniya ofîsa(Nivîsgeha)Ayetullahê Mezin Wehîd Xorasani wiha ye:
Bi nihayeta xemgînî û kedxwînî, em koça dawî ya fîqehzanê Ehli Beytê (s.x.), mercî'yê payebilind ê cîhana Şiayê, zanayê Xwedayî û mamosteyê mezin ê hawzeyên olî, Hezretê Ayetullahê Mezin Vahid Xorasani, radigihînin.
Ew Faqîhzanê payebilind, piştî dehsalên xwendin, lêkolîn û hînkirina zanistên Malbata Muhammed (s.x.a) û parastina sînorê pîroz ê Ehl-ul- Beytê (s.x.), serperiştiya sêwiyan ên Hezretê Weliyê Esr (Xweda Li zuhora Wî lez bikê), perwerdekirina hejmareke mezin a zanayên fazîl û vejandina şê'ayirên olî – bi taybetî şîna Sadiqeya Kubra Hz. Fatîme Zehra (s.x) piştî rojên şehadeta wê – canê xwe radestî Afirînerê canan kir û dilên hemû kesên ku ji ber evîna wî fîqehzanê Xwedayî ji bo malbata Îsmet û Taharetê (s.x.) bi dilpakî ji wî re hurmet dikirin, xemgîn kir.
Em vê windahiyeke bêtelafî pêşkêşî berdergaha pîroz a Hezretê Beqiyyetullahê A'zam (ruhê me gorî wî be), hawzeyên olî, hurmetkarên payeya Faqîh û mercî'iyyê û hemû Şiayan dikin.
Bernameyên têkildarî merasîma veşartin, definkirin û tezkîneyê paşê dê werin ragihandin.
..........
Dawiya Peyamê
Etîket:
- Ayetullah Wehîd Xorasani
- Mercî'yê Teqlîdê
- Şîa
- Ehl-ul- Beytê (s.x)
- Hawzeya Olî
Your Comment