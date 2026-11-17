Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di beşa yekem a vê nivîsê de girîngiya baldanê li cîranan, di beşa duyem de duayên Pêxemberê Xwedê (s.x.a) û di beşa sêyem de duayên Hezretê Fatimê (s.x.) li ser cîranan hatin lêkolîn kirin. Di vê nivîsê de, duayên Îmam Seccad (s.x) li ser cîranan têne lêkolîn kirin.
Di nav duayên ku ji Îmamên Masûm (s.x.) hatine vegotin de, tenê yek dua bi mijara "dua ji bo cîranan" hatiye beyan kirin, ku duaya 26an a Sehîfeya Kamile ya Seccadiyeyê pêk tîne, her çend di "Sehîfeya Sêyem" de ku bi hewildana Abdullah Mîrza Beg Efendî (koça dawî 1130 koça) hatiye vegotin, duayeke din wek "dua ji bo cîranan" hatiye vegotin ku bi cudahiyên di îfadeyan de, beşek ji duaya Sehîfeya Kamile ye û nikare wek duayeke serbixwe were hesibandin.
Di duaya 26an a Sehîfeya Seccadiyeyê de ku wek duaya "Li cîran û hevalên wî, dua ji bo cîranan û hevalan" tê naskirin, ji Xwedê zêdetirî 20 daxwaz têne kirin, di nav wan de serkeftin ji bo pêkanîna erkên wek xêrxwazî, parastina sirran, veşartina kêmasiyan, hevkarî di çareserkirina hewcedariyên jiyanê de, çareserkirina hewcedariya wan tewra bêyî daxwazê, xwedîbûna gumaneke xweş, xwedîbûna nêrîna pak û piştgirîkirina wan ji Xwedê tê daxwaz kirin.
Di yek ji perçeyên vê duayê de hatiye: "وَ أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لِحَامَّتِی وَ أَرْعَی لَهُمْ مَا أَرْعَی لِخَاصَّتِی، tiştê ku ji bo xizm û malbata xwe pêwîst dizanim, ji bo wan {cîranan} jî pêwîst bibînim û tiştê ku ji bo nêzîkên xwe rêz dikim, ji bo cîranan jî rêz bikim." Dixuye ku ev îfade erkê herî girîng ê her kesî li hember cîranên xwe beyan kiriye, bi awayekî ku di vê perçeya duayê de, her qencî û qencîya ku ji bo nêzîktirîn ezîzên xwe dixwaze, heman tiştî ji bo cîranên xwe jî ji Xwedê daxwaz dike.
Ji perçeyên balkêş ên vê duayê ew e ku Îmam Seccad (s.x.) têkiliya di navbera cîrantiyê û bexteweriyê de beyan dike: "وَ زِدْهُمْ بَصِیرَةً فِی حَقِّی وَ مَعْرِفَةً بِفَضْلِی حَتَّی یَسْعَدُوا بِی وَ أَسْعَدَ بِهِمْ، û bînahiya wan di mafê min de û nasîna wan bi fezîleta min zêde bike, da ku ew bi min bextewer bibin û ez jî bi wan bextewer bibim."
Îmam Seccad (s.x) di duaya 44an a Sehîfeya Seccadiyeyê de, ku dua li dema hatina meha pîroz a Remezanê ye, ji Xwedê serkeftina pêkanîna kiryarên cihêreng ên di vê mehê de daxwaz dike, ku yek ji van ev e: "وَ أَنْ نَتَعَاهَدَ جِیرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَ الْعَطِیةِ، em li cîranan ji rêya qencî û bexşînê bigihîjin" Bi gotineke din, ji erkên kesên rojîgir di meha Remezanê de, xizmet û qencî li cîranan e ku Îmam Seccad (s.x) serkeftina pêkanîna wê ji Xwedê daxwaz dike, erkên ku Îmam Seccad (s.x.) wan bi meha Remezanê sînordar nekiriye û di dawiya vê duayê de ji Xwedê dixwaze ku: "اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا فِی سَائِرِ الشُّهُورِ وَ الْأَیامِ کذَلِک مَا عَمَّرْتَنَا، Xwedayê min, em di hemû mehan û rojan de, heta ku tu em zindî dihêlî, wisa bike."
Di beşên paşerojê yên vê nivîsê de, duaya Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) li ser cîranan tê lêkolîn kirin.
Seýîd Elî Esxer Huseynî / Ajansa Nûçeyan a Abna
………………….
Dawiya Peyamê
Etîket:
- Duayên Şiayê
- Dua-nasî
- Sehîfeya Seccadiyeyê
- Dua ji bo cîranan
Your Comment