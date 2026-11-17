Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Şêx Nazim el-Seîdî, serokê Encûmena Cîbicîkar a Nuceba, di peyamekê de behsa wan biryarên dadgehê kir ku li dijî 53 kesan ji alim û kesayetiyên olî yên Şîeyên Behreynê hatine derxistin.
Wî got: Di sûcekî gelek tirsnak de, ku tiştekî din e ku dikeve ser tomara reş a rejîma Behreynê ya lihevhatî û bindest, dadgehên bêdadî biryarên neheq li dijî 53 kesan ji alim û kesayetiyên olî yên Şîeyên Behreynê derxistin, da ku îradeya vê gelê bindest bişkînin û dengê rastîxwaziyê yê alimên azad bêdeng bikin.
Wî herwiha zêde kir: Bêdengiya durû û nefretbar a civaka navneteweyî û rêxistinên mafên mirovan li hemberî vê qetlîama dadweriyê, hevkariya eşkere bi zaliman re ye û derewbûna wan dirûşmeyên ku ew bang li wan dikin eşkere dike.
Serokê Encûmena Cîbicîkar a Neceba di dawiya peyama xwe de tekez kir: Mezin û girîngtirîn hêviya me ji we re ye, gelê hêja yê Behreynê, ku xwediyê dîrokeke birûmet a berxwedanê li hemberî zilm û dîktatoriyê ne.
Bang bikin û bi helwesteke şoreşgerî li kolanan derkevin û stûnên neheqiyê bilerizînin.
....................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Behreyn
- Şîe
- Şêx Nazim el-Seîdî
- Alimên Behreynê
- Encûmena Cîbicîkar a Nuceba
- Iraq
Your Comment