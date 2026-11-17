Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Xwendekarên Zanîngeha "Rojava" li bajarê Qamişlo roja Duşemê 16ê Çiriya Paşîn, piştî lidarxistina civîneke di navbera heyeta hikûmeta demkî ya Sûriyê û berpirsiyarên zanîngehê de li ser paşeroja vê navenda xwendina bilind, bi civîna li navenda zanîngehê rê li ber derketina endamên heyetê girtin û ragihandin ku biryardan li ser paşeroja zanîngehê bêyî beşdariya xwendekaran nayê pejirandin.
Li gorî nivîsa Ajansa Nûçeyan a Havarê, nerazîbûna xwendekaran di berteka xwe ya li hember du biryarên Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolînên Zanistî ya hikûmeta demkî ya Sûriyê de çêbû. Biryara yekem, betalkirina pêvajoya qebûlkirin û azmûna ketinê ya ku ji bo çend beşên Zanîngeha "Rojava" hatibû ragihandin, û biryara duyem, radestkirina vê zanîngehê ji Zanîngeha Firatê re bû; kiryarek ku xwendekar wê wek gefeke ciddî li dijî nasname û serbixwebûna vê navenda perwerdehiyê dibînin.
Xwendekarên nerazî destnîşan kirin ku girêdana Zanîngeha "Rojava" bi Zanîngeha Firatê re tenê guherîneke îdarî nine, lê dikare bibe sedema windabûna avahiya serbixwe ya zanistî û perwerdehiyê ya vê zanîngehê. Zanîngeha "Rojava" di salên borî de bi parastina pergala rêveberiyê, bernameyên xwendinê û zimanê perwerdehiyê yên taybet ên xwe xebitî û bûye yek ji navendên sereke yên xwendina bilind li herêmên bakur û rojhilatê Sûriyê.
Yek ji fikarên sereke yên xwendekaran, encamên gengaz ên vê biryarê li ser berdewamiya xwendina wan e. Li gorî neraziyan, bicîhkirina plana yekkirinê dikare xwendekaran ji bo berdewamiya xwendinê ber bi parêzgehên din ên Sûriyê ve biguhezîne; mijarek ku bi awayê şert û mercên aborî yên dijwar, lêçûnên çûnûhatin û rûniştinê û her wiha dûrbûna ji malbatan re, ji bo wan pirsgirêkên ciddî çêdike.
Xwendekaran her wiha hişyarî dan ku bicîhkirina vê planê dikare avahiya rêveberiyê ya zanîngehê bi tevahî biguhezîne û desthilata biryardanê li ser karûbarên perwerdehiyê û îdarî ji berpirsiyarên niha yên wê bistîne.
Ev civîn bêyî dayîna ravekirinên zelal li ser encamên gotûbêjan bi dawî bû û ne berpirsiyarên Zanîngeha "Rojava" û ne jî nûnerên hikûmeta demkî ya Sûriyê hûrgiliyên li ser lihevhatina gengaz eşkere nekirin; mijarek ku bû sedema zêdebûna nerazîbûna xwendekaran.
Xwendekarên Zanîngeha "Rojava" di dawiyê de li ser pêwîstiya betalkirina lezgîn a biryara têkildarî rawestandina pêvajoya qebûlkirina xwendekaran, danîna plana girêdana zanîngehê bi Zanîngeha Firatê re û parastina serbixwebûna tam a zanistî û îdarî ya vê navendê destnîşan kirin. Wan her wiha daxwaza naskirina fermî ya statûya zimanê kurdî û garantîkirina mafê xwendinê bi zimanê zikmakî kirin.
Ev nerazîbûn di şert û mercên ku mijara paşeroja Zanîngeha "Rojava" û awayê yekkirina saziyên perwerdehiyê yên herêmên bakur û rojhilatê Sûriyê di avahiya Wezareta Xwendina Bilind a hikûmeta demkî ya Sûriyê de, bûye yek ji xalên nakokiyê di navbera berpirsiyarên Şamê û saziyên perwerdehiyê yên van herêman de, pêk tê.
……………….
Dawîya Peyam/
Etîket:
- Zanîngeha Rojava
- Zanîngeha Firatê
- Qamişlo
- Xwendekar
- Nerazîbûn
- Hikûmeta Demkî ya Sûriyê
- Wezareta Xwendina Bilind
- Bakur û Rojhilatê Sûriyê
- Zimanê Kurdî
- Serbixwebûna Zanistî
- Yekkirina Zanîngehan
Your Comment