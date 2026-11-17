Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Dadgeha Cezayê ya Bilind a Behreynê roja Duşemê, 25ê Mijdara 1405an, di biryareke nakokî de, 64 kes, di nav wan de 57 kesayetiyên olî yên Şîe, bi cezayê zindana heta hetayê û pênc kesên din jî bi 15 sal zindanê ceza kirin.
Şêx Îsa Qasim jî, ku ji sala 2018an ve li Îranê dijî, bi awayekî (bêyî hebûna xwe li dadgehê) bi cezayê zindana heta hetayê hat mehkûmkirin.
Karbidestên Behreynê îdia dikin ku kesên mehkûmkirî di damezrandina komeke girêdayî bi Sepaha Pasdaran re û hewldana hilweşandina hikûmetê de rolek lîstine. Lê li hemberî vê yekê, rêxistinên mafên mirovan bi xistine bin pirsê pêvajoya dadweriyê û bi destnîşankirina raporên îşkenceyê, îtirafên bi zorê û sînordarkirina gihîştina tawanbaran bi belgeyên dosyayê, derbarê bawerîpêkirina van biryarên dadgehê de fikarên xwe nîşan dane.
Şêx Îsa Qasim di bersiva van biryaran de tekez kir:
«Girtina alimên olî dê rêça cîhadê ji bo Îslamê, azadî, rûmet û bidestxistina tevahî mafan zindî û çalak bike. Behreyn û gelê wê yê bawermend, hikûmeteke li ser bingeha zorê naxwazin, ku armanca wê bixe xwarê welat û gelê wî ye.»
Wî herwiha got:
«Gelê Behreynê dê hewldanên xwe ji bo bidestxistina mafên xwe berdewam bike. Em ji Îslamê, azadî û rûmeta xwe dev bernadin. Hikûmet dixwaze azadîxwazan, alimên olî û xwendekarên zanistên dînî yên Behreynê bike zindan û dengê rûmet, keramet û azadiyê binax bike.»
Rêberê Şîeyên Behreynê herwiha diyar kir:
«Ne gengaz e ku gelê bawermend ê Behreynê, tevî hemû zehmetiyan, li hemberî siyaseta koletî û paşguhkirinê rawestiyê nede, li hemberî desteserkirina mafên xwe bêdeng bimîne, daxwaza mafên xwe rawestîne an jî bi kêmtir ji mafên xwe razî bibe.»
Şêx Îsa Qasim bi tekezî li ser biryardariya gelê Behreynê ji bo berdewamkirina hewldanên bidestxistina mafên xwe, tevî hemû zehmetî û astengiyan, wiha got:
«Jiyana me bi Îslam, azadî û rûmetê ve girêdayî ye û em di tu yek ji van mijaran de paşve nagavêjin. Di demên pevçûnê de ew kes serdikevin ku ji bo bidestxistina razîbûna Xwedê hewl didin, ne ew kesên ku li hemberî bendeyên Wî zilmê dikin û di nav afirandiyên Wî de fesadê belav dikin.»
Di çalakiyên dawî yên têkildarî vê mijarê de, Komeleya Al-Wefaq a Behreynê jî bi derxistina daxuyaniyekê, biryarên zindana heta hetayê yên li dijî Şêx Îsa Qasim û alimên din ên vê welatê şermezar kirin û wan wekî nimûneyek ji «cezayê komî» binav kirin.
Ev komele hişyarî da ku tundkirina tedbîrên ewlehiyê li dijî rêberên olî û siyasî dê krîza rewayiya hikûmeta Behreynê kûrtir bike.
Herwiha Enstîtuya Maf û Demokrasiyê ya Behreynê (BIRD) di raporekê de ragihand ku ji tevahiya 69 kesên di vê dozê de mehkûmkirî, 60 kes ji alimên olî yên Şîe ne û 13 kes bi awayekî غیابی (bêyî hebûna xwe li dadgehê) hatine darizandin.
Ev dezgeh bi îşaretkirina îddîayên îşkenceyê û standina îtirafên bi zorê, xwest ku balê bikişînin ser binpêkirina mafên tawanbaran û kêmasiyên di pêvajoya dadweriyê de.
Van biryarên dadgehê, ku di nav bertekên dadwerî yên berfireh ên salên dawî de li dijî alimên olî yên Şîe yên Behreynê tên hesibandin, fikaran derbarê zêdebûna aloziyên olî û siyasî li vê welatê zêde kirine.
Dawiya peyamê
Etîket:
-
Şîe
-
Behreyn
-
Ayetullah Şêx Îsa Qasim
-
Şîeyên Behreynê
-
Sepaha Pasdaran
-
Îran
Your Comment