Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Belavkirina raporteke di rojnameya Amerîkî New York Timesê de li ser têkiliya gengaz a bendavên Îranê bi tesîsên mûşekî re, ji ber encamên nemirovî û nemirovî yên gengaz ên wisa vegotinekê, bû sedema rexneyan; raporteke ku Mihemed Baqir Qalîbaf, serokê Meclisa Şûrayê ya Îslamî, ew wek amadekarî ji bo êrîşên paşerojê li ser binesaziyên sivîl ên Îranê bi nav kir.
Rojnameya New York Timesê roja Duşemê 16ê Çiriya Paşîn a 2026an, di raporteke bi qelema "Senem Mahuzî" û "Erîka Soloman" de, bi îdiaya hin dijberan, îdîa kir ku dibe ku hin bendav û projeyên veguheztina avê yên Îranê bi armanca piştgirîkirina tesîsên leşkerî û bajarên mûşekî hatibin avakirin!
Pêşkêşkirina wisa hîpotezekê li ser binesaziyên jiyanî yên dabînkirina avê, fikarên ciddî yên exlaqî û mirovî çêkiriye; ji ber ku pêşkêşkirina bendavan wek tesîsên xwedî bikaranîna dualî ya leşkerî û sivîl, dibe ku di atmosfera şer de bibe sedema rewakirina êrîşê li ser binesaziyên ku jiyana mîlyonan sivîlan bi wan ve girêdayî ye.
Tiştê ku vê vegotinê ji aliyê mirovî û exlaqî ve fikardar dike, xetera normalîzekirina êrîşê li ser bendavên ku wêrankirina wan dikare bibe sedema lehîyên berfireh, windahiyên mirovî, tuneqirîna jîngehên ajalî, astengkirina dabînkirina ava vexwarinê û çêbûna karesatên jîngehî ye. Tenê nêzîkbûna bendavekê bi tesîsên leşkerî re jî bi xwe destûra qanûnî ji bo êrîşê li ser wê nayê hesibandin.
Li gorî xala 56an a Protokola Zêdekar a Yekem a Konvansiyonên Cenevreyê, bendav xwedî parastineke taybet in û êrîş li ser wan, di rewşa gengaz a berdanbûna hêzên xeternak û çêbûna windahiyên giran li ser sivîlan de, bi sînordariyên tund re rûbirû ne. Ev parastin heta li ser hin tesîsên xwedî girîngiya leşkerî jî berdewam e.
Bersiva biryardar a Qalîbaf li raporta New York Timesê
Mihemed Baqir Qalîbaf, serokê Meclisa Şûrayê ya Îslamî, di berteka xwe ya li hember belavkirina vê raportê de, bi hişyarkirin li ser amadekirina ji bo êrîşê li ser binesaziyên sivîl ên Îranê, ragihand:
"Di rewşa amadekirina ji bo gera paşerojê ya êrîşan li ser binesaziyên sivîl de, pisporên wan ji New York Timesê re dibêjin: bendavên nêzîkî malperên mûşekî yên Îranê, bikaranîna dualî (leşkerî-sivîl) hene."
Qalîbaf bi pirsgirêkkirina vê argumanê tekezî kir: "Pir baş. Qanûna nû: her bendav, bender an santraleke ku li nêzîkî baregeheke Amerîkî an Îsraîlî ye, xwedî bikaranîna dualî ye. Em tenê mantiqa we bi heman awayî û bêyî guhertinê bi kar tînin."
........................
Dawiya Peyamê
Etîket:
-
Mihemed Baqir Qalîbaf
-
New York Times
-
Meclisa Şûrayê ya Îslamî
-
Îran
-
Medya
Your Comment