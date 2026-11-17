Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Metna peyama tesliyetê ya( Sera Saxîye) Ketayib Seyîdûş-Şuheda li ser koça dawî ya Ayetullah Wehîd Xorasanî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Mihrîban
"Gava zanayek dimire, di Îslamê de qulikek çêdibe ku heta roja qiyametê tiştek wê tije nake."
Çûna ezmanî ya stûna faqîhê, mercî'yê payebilind ê cîhana Şiayê û yek ji zanayên kêmnimûne û bînahvan ên serdema niha, Hezretê Ayetullahê Mezin Hac Şêx Huseyin Wehîd Xorasanî (Xwedê ruhê wî yê pak pîroz bike), bû sedema kedxwînî û xema bêdawî ya mucahidên eniya berxwedanê û hurmetkarên mekteba Ehl-ul- Beytê (s.x).
Ew faqîhê zanê payebilind û mamosteyê berbiçav ê hawzeyên olî, bi dehsalan jiyana xwe ya bi bereket di senifka parastina sînorê baweriyê yê Şiayê de, perwerdekirina hezaran şagirdên berbiçav û belavkirina bêrawestan a zanistên ronak ên Itretê (s.x.) derbas kir. Baldana taybet, biryardarî û xîreta olî ya wî mercî'yê koça kirî di vejandina şê'ayirên Xwedayî de, bi taybetî lidarxistina şîna bi şikûh a Sadiqeya Tahire, Hezretê Fatimaya Zehra (s.x.) û her wiha alîkariya berdewam a belengaz û sêwiyan, navê wî di deftara mercî'yên xebatkar û mucahidên rêya heq de ebedî kir.
Ketayib Seyîdûş-Şuheda (s.x.) vê windahiyeke bêtelafî û musîbeta mezin pêşkêşî berdergaha pîroz a Hezretê Beqiyyetullahê A'zam (ruhê me gorî wî be), berdergaha bi bereket a Rahberê Bilind ê Şoreşa Îslamî Hezretê Ayetullahê Mezin Xamineyî (Xwedê temenê wî dirêj bike), mercî'yên mezin ên teqlîdê, hawzeyên olî yên cîhana Îslamê, mala birêz, kurên fazîl û berbiçav ên wî mercî'yê bextewer û hemû ummeta Îslamî û gelê birêz ê Îranê dike û tesliyetê pêşkêş dike.
Em ji berdergaha Xwedayê Bilind ji bo wî zanayê Xwedayî û mercî'yê teqwa, bilindbûna dereceyan û li gel weliyên xwe yên pak bûnê daxwaz dikin û ji bo mayînde, şagird û hurmetkarên wî, sebira xweş û xelata mezin daxwaz dikin.
Ofîsa Ketayib Seyîdûş-Şuheda (s.x)
.............
Dawiya Peyamê
Etîket:
- Koça dawî ya Ayetullah Wehîd Xorasanî
- Ketayib Seyîdûş-Şuheda
Your Comment