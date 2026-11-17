Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Merasîma cenazeyê (Tirmê) paqij ê Feqîhê Ehl-ul- Beyt (selam li ser be) Hz. Ayetullah Uzma Wehîd Xorasanî roja Çarşemê 27ê Aban(18ê Mijdarê) , saet 9ê sibehê, ji Mizgefta Fatimiye li Kolana 19 Dey (Bacak) ber bi Rawzaya paqij a Hz. Fatime Masûme (selam li ser be) ve dê were lidarxistin.
Xatirxwestin bi merciyê mezin ê cîhana Şiayê re
Îşev Sêşemê 26ê Aban (18ê Mijdarê), ji saet 18:00 heta 21:00, merasîma zikrê musîbetê û tawesulê bi Ehli Beyt (selam li ser be) re û xatirxwestin bi laşê Hz. Ayetullah Wahid Xorasanî (rehmet lê be) li Fatimiyya Hz. Weliyê Esr (ecel xwe li benda wî be) ya ofîsa wî ya li Kolana Sefaiyê dê were lidarxistin.
Veşartin li tenişta qebra ronî ya Hz. Elî bin Mûsa Reza (selam li ser be)
Li gorî daxuyaniya cîgirê siyasî û ewlehiyê yê parêzgarê parêzgeha Qumê, laşê paqij ê Hz. Ayetullah Wahid Xorasanî (rehmet lê be) piştî merasîma cenazeyê li Qumê, bo Meşheda pîroz dê were veguhestin û roja Pêncşemê, piştî lidarxistina merasîma cenazeyê, li tenişta qebra ronî ya Hz. Elî bin Mûsa Riza (selam li ser be) dê were veşartin.
.........................
Dawiya peyamê
Etîket
Ayetullah Wehîd Xorasanî
Qum
Meşheda pîroz
Cenaze
Veşartin
Your Comment