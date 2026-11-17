Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Sertîp Ali al-Hamdani, serokê operasyonên Heşid al-Şe’bî li herêma Firatê ya navîn, di daxuyaniyekê de ragihand: Medyayên dijmin hişmendiya giştî diguherînin û hewl didin hişmendiya giştî ber bi şer û rûbirûbûnê ve bilerine.
Wî her wiha got: “Tu caran şer û rûbirûbûn pêk nayê; ji ber ku hêzên ewlehiyê, di nav wan de Heşid al-Şe’bî, Polîsa Federal û Artîşa Iraqê, di nava yekîtiyeke hevpar de li dijî terorîzmê şer dikevin.”
Al-Hamdani bal kişand ser vê yekê ku: “Li bajarê En-Nasr, ji yekîneyên Tîpa Polîsa Federal û Arteşa Iraqê, her wiha ji yekîneyên Heşid al-Şe’bî jî hêz hebûn û li wir cihgirtine.”
Serokê operasyonên Firatê ya navîn a Heşid al-Şe’bî her wiha diyar kir ku: “Hêzên li bajarê En-Nasrê sedî hevkariya polîsa enerjiyê re dikin da ku li ser xeta pîpa (pipeline) lêkolîn bikin. Wan amadebûna xwe ji bo pêşkêşkirina piştgiriyê (logîstîkê) di operasyona lêkolîna xeta pîpa de û kirina lêkolînên pêwîst ragihandine.”
………………
Dawîya nûçeyî/
Etîket:
#Iraq #Terorîzm #Arteşa_Iraqê #Polîsa_Federal #Heşid_al_Şe’bî #DAİŞ
Your Comment