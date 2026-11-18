Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rêberê Giranqedr ê Şoreşê di peyamekê de, ligel sersaxîxwestinê bi minasebeta koça dawî ya Hezretî Ayetullah Uzma Wahîd Xorasanî, wî wek yek ji kelûpelên sereke yên fêrkirina fiqih û usûlê li hewzeya îlmiyê nasand.
Metna peyama Hezretî Ayetullah Seyîd Mûçeteba Xamineyî, Rêberê Giranqedr ê Şoreşa Îslamî, wiha ye:
Bismillahir-Rehmanir-Rehîm
Nûçeya koça dawî ya mamosteê mezin ê hewzeya îlmiyê, Hezretî Ayetullah Uzma Wahîd Xorasanî, gihîşt. Ew birêz yek ji kelûpelên sereke yên fêrkirina fiqih û usûlê li hewzeya îlmiyê dihat hesibandin. Du mecilsên dersê yên rojane yên wî di dehsalên dawî de ji sereke dersê dihatin hesibandin. Di van dersan de, ji bilî aliyên lêkolînê yên wî bi xwe, bala ciddî û kûr û rastnasane li ser ramanên hinek ji navdartirîn zanyarên serdemên dawî yên hewzeya îlmiya Necefê ya Eşref, û serdestiya li ser wan, bi awayekî baş dihat xuyakirin. Ev alî, ji ber ku her tim bi gotina xweş û rêkûpêk û zexm a mamosteê birêz ve girêdayî bû, her mecilsa dersê ji bo xwazgirên zanist û fezîletê dikir saetek bi kêr û genîmet.
Îro hejmareke mezin ji mamosteyan û fezîleyan li hewzeya îlmiya Qumê û belkî hewzeyên din yên welêt, û komela rûhaniyên welatan, şerefa amadebûna di dersa wî birêzî de di paşeroja xwe ya zanistî de tomar dikin, û hemû bi pesnê behsa xuya ya xurt û saf a hêmana serîspardina bi zatên pîroz ên Mesûman — selawatullah û selamuhu eleyhim ecmeîn — di gotin û rêbaza wî de dikin. Bê guman ew birêz bi saya zehmetên berdewam û domdar li ser rêya şerîet û mezhebê, mafek mezin li ser civaka bawermendan û hewzeyên îlmiyê heye, ku divê hemû wê bi bîr bînin û spasdar bin.
Ez bi xwe vê musîbetê li ser xudanê me — eccelullahî teala ferecehuş-şerîf — û li ser hewzeyên îlmiyê û giştî bawermendan, û bi taybetî li ser mala wî ya birêz, sersaxî dixwazim û ji Xudayê Heq — celî û ela — ji bo wî birêzî bilindbûna pileyan daxwaz dikim.
Seyîd Mûçeteba Huseynî Xamineyî
26/Aban/1405(17/11/2026)
………………
Dawîya Peyamî/
Nîşan (tags):
- Rêberê Bilind ê Şoreşê
- Ayetullah Wahîd Xorasanî
Your Comment