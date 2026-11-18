Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Li pey biryara cezayên giran ji aliyê Dadgeha Bilind a Cezayî ya Behreynê ve, 64 welatiyên Şîe, di nav de 57 kes ji alim û ruhaniyên olî, bi tohmetên derewîn hatine mehkûmkirin; hin ji wan cezayê zîndanê heta hetayê û hin jî 15 sal zîndanê wergirtine.
Şêx Abdullah el-Deqqaq, yek ji alimên olî yên Behreynê, rêvebirê medrese û hawzeyên ilmî yên Behreynîyan li Îranê û çalakvanekî siyasî û civakî ye. Navê wî jî di dosyeya rejîma Al Xelîfe ya li dijî alimên Behreynê de heye. Ew bi awayekî ne hazir hat darizandin û di nav kesên ku cezayê zîndanê heta hetayê lê hatiye birîn de ye.
El-Deqqaq di hevpeyvînekê de bi ABNA re, li ser biryara lezgirtina roja darizandina alimên Behreynê ji aliyê rejîma Al Xelîfe ve, got: Piştî ku Îranê roja Înê ya borî mezintirîn baregeha leşkerî ya Amerîkayê li Behreynê û di êrîşa leşkerî ya duyemîn de, roja Yekşemê, baregeha sereke ya hewayî û baregeha ku balafirgeha taybet a padîşahê Behreynê tê de ye, hedef girtin, rejîma Al Xelîfe biryar da ku roja darizandina alimên Behreynê pêş bixe û dadgehê ji dema diyarkirî zûtir li dar bixe.
Wî domand: Armanca rastîn û veşartî ya vê darizandinê tolhildana ji alimên Behreynê û hewldana parastina siyaseta dijminatiya rejîmê ya li hemberî Komara Îslamî ya Îranê ye. Bi vê bihane jî dixwaze zext û tengasiya li ser Şîeyên Behreynê zêdetir bike.
El-Deqqaq li ser encamên vê çalakiya neheq a Al Xelîfe got: Bêguman, ev biryar dê encamên pêşbînîkirî û bendewar çêkin; ji ber ku ev cezayên neheq têkiliya di navbera gel û desthilatdariyê de diguherînin û di navbera Al Xelîfe û gelê dilêr û mezin ê Behreynê de valahiyeke kûr çêdikin.
Ev ruhaniyê Behreynî zêde kir: Ev darizandin di heman demê de aştiya navxweyî ya Behreynê teng dike; bi taybetî jî ji ber ku armanca wê yek ji stûnên sereke yên Şîetiyê li Behreynê, yanî Ayetullahê mûcahid Şêx Îsa Qasim (ruhê wî pîroz be), bûye. Ji ber vê yekê, ev darizandin yek ji hêmanên herî girîng ên civaka Şîe li Behreynê, ku Şîetiya Ca‘ferî ye, hedef digire.
El-Deqqaq tekez kir: Pir eşkere ye ku di navbera êrîşên Îranê yên roja Înê û Yekşemê ya borî li dijî baregehên Amerîkayê û pêşxistina roja darizandin û mehkûmkirina aliman de têkiliyeke rasterast heye. Berê hatibû plan kirin ku dadgeh di 22ê Mijdarê de were lidarxistin, lê êrîşa bibandor a Îranê di roja Yekşemê de bû sedem ku hikûmetê roja darizandinê bixe 16ê Mijdarê.
Wî diyar kir ku ev yek reaksiyoneke lezgîn û hestyarî ye. Di rastiyê de, ev darizandineke siyasî ye ku Encûmena Bilind a Parastina Behreynê biryarên wê dide, lê di bin nav û cilê darizandineke dadwerî de pêk tê.
El-Deqqaq her wiha behsa daxuyaniya dawî ya Ayetullah Şêx Îsa Qasim a ji bo gelê Behreynê kir û got: Ayetullahê mûcahid Şêx Îsa Qasim di daxuyaniya xwe de ev biryar wekî neheq binav kirin û tekez kir ku biryarên wiha dê bibe sedema paşvekişîna gelê Behreynê, berevajî wê, dê ruhê şoreşgerî û berxwedanê yê wan bihêztir bike û wan ber bi cîhadê û bilindkirina peyva Xwedayê Mezin ve bibe.
Wî di peyama xwe ya ji bo gel û alimên Behreynê de her wiha destnîşan kir ku ev darizandina tund û neheq dê îrade û biryara gelê Behreynê bihêztir bike, wan teşwîq bike ku riya xwe bidomînin û heta pêkanîna hemû daxwazên rewa û dadmendane yên xwe, li ser mafên xwe yên rewa û qanûnî bisekinin.
Etîket:
Behreyn | Rejîma Al Xelîfe | Alimên Behreynê | Şêx Abdullah el-Deqaq | Şêx Îsa Qasim | Şîeyên Behreynê | Komara Îslamî ya Îranê | Darizandina siyasî
Your Comment