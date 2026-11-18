Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Serleşker Emîr Hatimî, Serfermandeyê Giştî yê Artêşa Îranê, di dema serdana pêşangeha bername û çalakiyên girîng ên Weqfa Parastin û Belavkirina Nirxên Parastina Pîroz û Berxwedanê de, spasî ji xebatên vê weqfê kir û got: Weqfê gavên hêja ji bo tomarkirin, belgekirin, parastin û bikêrhatina belge û dokumanên têkildarî Parastina Pîroz a yekem, duyem û sêyem avêtine.
Wî zêde kir: Belgeyên şerên dawî di vê pêşangehê de bi awayekî baş hatine pêşandan. Bi rastî, destkeftiyên vê pêşangehê pir hêja ne û hemû beşên wê dikarin bên bikaranîn.
Serfermandeyê Giştî yê Artêşê derbarê guhertinên herêmê de got: Gelê Îranê piştî Şoreşa Îslamî, her car ku rastî êrîşa dijminan hatiye, bi hêz û berxwedanê li hemberî wan rawestiyaye û her carê jî dijmin têk biriye. Hêzên çekdar û Artêşa Komara Îslamî ya Îranê jî, wekî ku gelek caran di gotinên xwe de diyar kirine, di pratîkê de jî heman tişt kirine û wekî fedayiyên gel, di her sê qonaxên Parastina Pîroz de girêdayî parastina gelê hêja yê xwe mane.
Serleşker Hatimî, bi destnîşankirina vê yekê ku îro jî, li gorî rewşa heyî, dijmin li ser amadekirina hêzên xwe ye û keştiya nû ya hilgirê balafiran anîye herêmê, wiha got: «Em bi hişyarî û baldarî tevgerên dijmin dişopînin û ji bo amadekariyê tu kêliyê winda nakin.»
Wî diyar kir ku hemû hêzên artêşê, di nav de hêzên bejayî, deryayî, berevaniya esmanî û hewayî, bi baldarî tevgerên dijmin dişopînin û amadekariyên xwe kêliyê bi kêliyê bilindtir dikin.
Wî her wiha got: «Dijmin berê xeletiyek kir û bi êrîşa xwe ya li dijî Îranê ket nav tengaviyê û bêçare ma. Li gorî fermanên Serfermandeyê Bilind ê Giştî yê Hêzên Çekdar ku ji fermandarên payebilind re hatine ragihandin, îro em gihîştine asta amadekariya pêwîst. Heke dijmin careke din dest bi çalakiyekê bike, bêguman em ê li hemberî wî û piştgirên wî bi awayekî bihêztir û tundtir, bêyî sînordariya erdnîgarî, bersiv bidin.»
Serfermandeyê Giştî yê Artêşê, bi gotina vê yekê ku hêvîdar in dijmin nekeve xeletiya hesabkirinê, diyar kir: «Lê heke ev yek pêk were, dijmin dê dersa ku bibe îbret ji bo hemû kesan bistîne.»
Serleşker Hatimî got: «Her kesê ku ji ber xeletiya hesabkirinê dixwaze destdirêjiyê li welatê me bike, divê bizane ku gelê Îranê xwediyê şaristaniyeke hezar û heşt sed salî û çandeke Aşûrayê ye. Gelê ku her dem xwediyê çand û şaristaniyê bûye, fedayiyê welatê xwe ye û ji axa xwe diparêze.»
Etîket:
Emîr Hatimî | Artêşa Îranê | Hêzên çekdar ên Îranê | Parastina Pîroz | Îran û Amerîka | Ewlekariya herêmê
Your Comment