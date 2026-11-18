Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Daîreya Fermandeyê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Iraqê di fermana nû de ragihand ku hêzeke hevbeş a ji artêş, polîsê federal û Heşdî Şebî pêk tê, dê berpirsiyariya kontrola herêma Cerf En-Nesr bigire ser xwe.
Malpera Înaûmedya nivîsand: Ev ferman piştî wê hat dayîn ku Falih Fayad, serokê Sazûmana Heşdî Şebî, bi nameyekê ji daîreya Fermandeyê Giştî yê Hêzên Çekdar re pêşniyar kiribû ku berpirsiyariya kontrola vê herêmê radestî Heşdî Şebî were kirin.
Dana vê fermanê di heman demê de bi lidarxistina civîneke ewlehiyê li ser xurtkirina ewlehî û aramiyê li bakurê parêzgeha Babilê, bi taybetî herêma Cerf En-Nesr (Cerf Es-Sexr a berê) re rû da; herêmeke ku li gorî raporên belavbûyî di bin kontrola Ketayib Hizbullahê de ye.
Di heman demê de, çavkaniyên di çarçoveya Koordînasyona Hêzên Şiî yên Iraqê de ji avakirina komîteyeke sêalî ji Hadî Amerî, Falih Fayyad û Ebdulazîz Mihemedî, bi navê Ebû Fedek, agahî dan. Wezîfeya vê komîteyê, hevdîtin bi fermandarên Ketayib Hizbullahê re û pêşkêşkirina pêşniyaran li ser rewşa vê herêmê ye.
Li gorî van raporan, pêşniyara sereke ya hatî pêşkêşkirin, veguheztina tîpên girêdayî Ketayib Hizbullahê ji Cerf En-Nesr ber bi herêmên sînorî yên Iraq û Sûriyê ye.
Van pêşketinan di rewşeke de rû didin ku hikûmeta Alî Zeydî Ketayib Hizbullahê bi çêkirina valahiyê di xetên boriyên neftê de li vê herêmê û qaçaxkirina neftê tawanbar kiriye. Ev grûpa çekdar a nêzî Îranê, tawanbarî red kiriye û kiryarên hikûmetê wek hewla armancgirtina tiştê ku ew "çeka berxwedanê" binav dike, wesifandiye.
Li gorî agahiyên belavbûyî, Elî Zeydî heta roja Înê ji vê grûpê re muhlet daye ku herêma Cerf En-Nesr vala bike; lê belê, Ketayib Hizbullahê heta niha bi awayekî fermî amadehiya xwe ya ji bo terkkirina vê herêmê ragihandiye.
Etîketên sereke:
- #Iraq
- #ElîZeydî
- #CerfEnNesr
- #KetayibHizbullah
- #HeşdîŞebî
- #Babil
- #Ewlehî
- #HêzaHevbeş
Your Comment