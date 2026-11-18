Li gorî agahiya Kurdpressê, Serdar Ruhullah Nûrî roja Çarşemê di merasîma bîranîna Pêşmergeyên Kurdên misilman de, ku li Mehabadê hate lidarxistin, got: «Gelê Kurdziman ê herêmê, bi taybetî Pêşmergeyên Kurdên misilman, bi serdestbûna xwe li ser tevgerên dijîşoreşger, dê rê nede wan ku tu bertek an tevgerê nîşan bidin.»
Wî bi îşaretekê bi pêşketinên herêmî û têkçûna tevgerên girêdayî bi Amerîka û rejîma Siyonîst re, zêde kir: «Îro ev aliyane baş fêm kirine ku ewlekarî û hêza wan a derewîn ber bi hilweşînê ve diçe û bi vekişîna hêzên Amerîkî ji herêmê, ji berê zêdetir ketine rewşeke lawaz.»
Serdar Nûrî diyar kir ku gelê Îranê dê kesên ku xayîntiya welêt kirine û di kuştina gel de beşdar bûne, bê bersiv nehêle. Wî got: «Divê dijminan bizanibin ku kiryarên wan bê bersiv namînin û îradeya gelê Îranê ji bo parastina welêt û ewlehiya wî nayê şikandin.»
Wî herwiha bi îşaretekê bi kêmbûna hêza desthilatdarên emperyalîst di qada cîhanî de, got: «Hêz û heybetên ku ji bo emperyalîzma cîhanî wekî hêzeke têknenas dihatin dîtin, êdî nemane. Ew welatên ku hêvî bi piştgiriya wan ve girêdabûn, îro bi fikar û diltengiyê ve pêşketinên herêmê dişopînin.»
Cîgirê Fermandarê Hêza Bejayî ya Sepaha Pasdaran a Şoreşa Îslamî, bi îşaretekê bi şehadeta Rêberê Şoreşê re, got: «Em xwînxwazê rêberê şehîd in. Wekî ku wî berî şehadeta xwe tekez kiribû, di bûyîna her cure êrîş û dagirkeriyê de, gel dê bikeve qada şer. Îro em dibînin ku ev gotin rast derdikevin.»
Wî amadebûna gel û sekinîna wan li qadê nîşana pabendbûna wan bi serxwebûn û ewlehiya welêt re hesiband û tekez li ser rola gelê herêmên Kurdnişîn û Pêşmergeyên Kurdên misilman di pêşîgirtina li tevgerên dijîşoreşger kir.
Serokê Sepaha Şehîdan a parêzgeha Azerbaycana Rojava jî di vê merasîmê de, bi îşaretekê bi bertekên gelê herêmê li hemberî pîlanên dijminan re, got: «Divê hemû kes bizanibin ku gelê vê herêmê di dema şerên ferzkirî de çi bertek li hemberî pîlanên dijminan nîşan dane û çi peyam gihandine saziyên pergala desthilatdar.»
Serdar Mihemedhuseyn Recebî zêde kir: «Gelê vê herêmê di dema şerên ferzkirî yên duyem û sêyem de jî her tim piştgirî û piştevaniya xwe ji pergalê re nîşan daye û bi hebûna xwe li qadê, dilsoziya xwe ji welêt û pergalê re îsbat kiriye.»
Wî domand: «Hejmarek ji welatiyan amadebûna xwe ji bo beşdarbûna di parastina welêt û li dijî pîlanên dijminan ragihandine. Hin kesan pêşniyar jî kiriye ku her tiştê ku di destê wan de heye, ji bo parastina axa welêt û gel, bidin hêzên parêzvan.»
Îmamê Înê yê Mehabadê jî di vê merasîmê de, bi îşaretekê bi dilsoziya gelê Kurdziman û Sunnî yên herêmên sînorî yên rojavayê welêt re, got: «Gelê van herêman her tim di parastina welêt de li pêşengiyê bûne û şehîdbûna zêdetirî 15 hezar ji zarokên vê herêmê, delîlê eşkere yê vê dilsoziyê ye.»
Mamoosta Ebdulselam Îmamî zêde kir: «Dijmin di dema şerê tevlihev de hewl da ku bi pîlansazî û lêdanê li gelê Îranê, armancên xwe di vê herêmê de pêk bîne. Lê hişyarî û haydariya gel bû sedem ku ev pîlan bê encam bimînin.»
Wî tekez kir ku yekîtî û hişyariya gel, li gel dilsoziya wan ji welêt û pergala desthilatdar re, her tim ji faktorên sereke yên têkçûna pîlanên dijminan li herêmên sînorî bûne.
……..
Dawîya Nûçeyî/
Etikît: Pêşmergeyên Kurd; Mehabad; Sepah; ewlehiya sînor; Kurdên misilman; dijîşoreşger; yekîtiya neteweyî; parastina welêt.
Your Comment