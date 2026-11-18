Li gorî rapora KurdPressê, Mesrûr Barzanî roja Sêşemê di merasîma destpêkirina projeya geştiyariyê ya Mûwnpîk-Gomespan li Hewlêrê de got: hin tevger li ber xebatên me astengiyan çêdikin û naxwazin Herêma Kurdistanê bihêz be.
Wî bi awayekî behsa helwestên nakok ên hin tevgeran li ser çalakiya parlamentoya Herêma Kurdistanê kir û got: berê hin kesan daxwaza ji nû ve destpêkirina çalakiya parlamentoyê dikirin, lê niha li dijî ji nû ve destpêkirina wê gilî tomar kirine.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê tekez kir: em bi hemû hêza xwe ji bo parastina hebûna Herêma Kurdistanê dixebitin û ev herêm nayê parçekirin.
Mesrûr Barzanî herwiha bi kêfxweşî behsa helwestên gelê Silêmaniyê li hember tiştê ku ew "kampanyaya li dijî Herêma Kurdistanê" bi nav dike kir û got: ez pir kêfxweş im ku dibînim gelê dilsoz û delal ê Silêmaniyê li hember vê kampanyayê helwest girtiye û dengê xwe bilind kiriye.
Wî di beşeke din a axaftina xwe de got ku hewldanên gelek mezin hatine kirin da ku her tişt ji desthilata hikûmeta Herêma Kurdistanê derkeve.
Etîket: #MesrûrBarzanî #HerêmaKurdistanê #Hewlêr #Silêmanî #ParlamentoyaKurdistanê #NayêParçekirin # Geştiyarî MûwnpîkGomespan
Your Comment