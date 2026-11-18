Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Gotinên nû yên Donald Trump derbarê îhtîmala êrîşa Îranê ya li ser Amerîkayê bi çekên kîmyayî an «bombeyeke qirêj», tenê gefeke leşkerî ya asayî nîne. Ev gotin, bi taybetî dema ku bê pêşkêşkirina belgeyên eşkere û dikarin bên piştrastkirin, bîra yek ji xeternaktirîn ezmûnên dîroka nêzîk vedibînin: afirandina wêneyekî xetereyeke kujer ji welatekî din re, berî ku êrîşa leşkerî li dijî wî were rewakirin. Ezmûneke ku cîhanê di sala 2003’an de, di dema êrîşa Amerîkayê ya li ser Iraqê de, dît.
Trump di 17’ê Mijdara 2026’an de, di bersiva rapora CNNê ya derbarê îdiaya plankirina Îranê ji bo êrîşkirina li ser berpirsên Amerîkî de, gef xwar ku di bûyîna êrîşeke wiha de, Îran dê bihayekî bêhempa bide. Lê xala girîngtir ew e ku di heman demê de, Qesra Spî ragihand ku tu gefeke pêbawer li dijî axa Amerîkayê nehatiye nasîn û Marco Rubio, Wezîrê Derve yê Amerîkayê jî behsa nebûna gefeke nêzîk li dijî Washingtonê kir. Ev nakokî pirsê girîng derdixe holê: Çima dema ku delîlên eşkere yên gefeke lezgîn tune ne, zimanekî gefbar ê herî tund tê bikaranîn?
Bersiva vê pirsê dibe ku di ezmûna Iraqê de were dîtin. Hikûmeta George W. Bush bi girîng nîşandana îdiaya hebûna çekên komkujiyê, hewl da êrîşa sala 2003’an rewa bike. Lê lêkolînên piştî dagirkirina Iraqê hebûna depoyên wan çekên ku hatibûn îdia kirin, piştrast nekirin. Encama wê şerê tenê hilweşîna rejîmekê nebû; wêranbûna binesaziyê, belavbûna bêewlehiyê û mirina hejmareke mezin ji sivîlan jî bû. Rapora Banka Cîhanê behsa kuştina herî kêm 180 hezar sivîlên Iraqî di şîdetên salên 2003 heta 2017’an de dike. Ev di demekê de ye ku gelek belge û delîlên pêbawer jî hene ku nîşan didin dibe ku di heyama êrîş û hebûna hêzên Amerîkî de li Iraqê, heya nêzî yek mîlyon kesan jiyana xwe ji dest dabin.
Nakokiya dîrokî ya Washingtonê jî nayê paşguhkirin. Îran, welatê ku di sala 1980’an de bû armanca êrîşa leşkerî ya Iraqê, di dîroka xwe de tu carî bombeya atomî an bombeya qirêj bi kar neaniye. Lê berevajî vê, Amerîka tenê welatê ku di şer de du bombeyên atomî li dijî Hiroşîma û Nagazakiyê bi kar aniye. Herwiha artêşa Amerîkayê di Şerê Viyetnamê de madeya kîmyayî ya «Agent Orange» û madeyên din ên şewitîner û pelrijîner bi kar anîne. Ev mijar heta niha ji aliyê Wezareta Karûbarên Kevnleşkerên vê welatê ve jî hatiye belgekirin.
Ev dosyeya kiryaran tenê bi rabirdûyê ve sînordar nabe. Amerîka di şerên Afganîstan û Iraqê de berpirsiyariya rasterast a operasyonên leşkerî yên berfireh girtiye ser xwe. Herwiha di Şerê Xezeyê de jî yek ji dabînkerên sereke yên çekan ji bo rejîma Siyonîst bûye. Ajansa Reutersê di Hezîrana 2024’an de ragihand ku Amerîka zêdetirî 10 hezar bombeyên du hezar poundî şandine ser axa dagirkirî. Li Îranê jî êrîşa kujer a li ser dibistana keçan a Minabê û êrîşa li ser kompleksa werzîşê ya Lamerdê bûne mijara lêkolîna saziyên navneteweyî; sûcek ku di derbarê qestîbûna vê karesata xemgîn de cihê gumanê nehêle.
Ji aliyê şerê nasnameyî ve, xetera sereke ya gotinên Trump di guhertina cihê tawanbar û qurbaniyan de di raya giştî de ye. Dema ku Îran bê pêşkêşkirina belgeyên eşkere wekî gefeke kîmyayî an radyolojîk tê nîşandan, zemîneke derûnî ji bo pejirandina tedbîrên leşkerî yên tundtir çêdibe. Dubarekirina peyvên wekî «bombe qirêj», «gefa kujer» û «bersiva bêhempa» dikare hişyariya civaka cîhanî li hemberî encamên êrîşeke gengaz a li ser Îranê kêm bike û şer, li şûna biryareke êrîşkar, wekî bersiveke pêwîst ji bo pêşîgirtina li karesatekê nîşan bide.
Lê hêj nikare bi piştrastî bê gotin ku gotinên Trump beşek ji plana teqez a êrîşeke berfireh in. Lê belê, dişibandina mekanîzmaya ragihandinê ya vê îdiayê bi ezmûna propagandaya berî Şerê Iraqê, zengileke hişyariyê ya cidî ye. Xetera sereke ew e ku îdiayeke ku hêj nehatiye îspatkirin, hêdî hêdî cihê rastiyê bigire û raya giştî dema ku rastî fam bike, şer dest pê kiribe û jiyana hezaran sivîlan ketibe xeterê.
Dersa Iraqê eşkere ye: Şer dikare berî avêtina fîşeka yekem a mûşekekê, bi avakirina çîrokeke taybet dest pê bike. Divê cîhanê nehêle ku îdiaya çekên komkujiyê careke din, bê pêşkêşkirina belgeyên serbixwe û dikarin bên piştrastkirin, bibe destûrek ji bo firehtirkirina şer û qirkirina sivîlan.
Dawiya peyamê
Etîket
- Iraq
- Donald Trump
- Artêşa Amerîkayê
- Washington
- Îran
- Hiroşîma
- Şerê Afxanîstanê
- Rejîma Siyonîst
- Şerê Viyetnamê
Your Comment