Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Mirov li dinyayê tên holê dema ku hişê wan vala ye. Ji bo dagirtina hişê wan pêwîst e ku bi rêzê ji rêya çav, guh û aqil were tevgerîn, û ev rêz e ku Qur'an jî balê pê dide. "Û Xwedê we ji zikên dayikên we derxist, dema ku hûn tiştek nizanibûn, û guh, çav û dilên we ji bo we çêkir." Bi vî awayî, di perwerdehiya olî de divê heman rêz were şopandin:
1- Rêbaza pêşkêşkirina nimûne (mînak): Di vê rêbazê de çav li ser mijaran e û girîngiya guh di pileya duyem de ye. Cara yekem ku mijara hînkirina destnimêjê hatibû rojevê, li gorî rivayetan, Cebraîl bi awayekî pratîk beramberî Pêxember destnimêj girt û Pêxember jî wê dît, fêr bû û kir. Pêxember bi xwe li ser nimêjê got: "Wekî ku hûn dibînin ez çawa nimêj dikim, hûn jî wisa nimêj bikin." Bi rêya pêşkêşkirina nimûneyê, mirov dikare bi lez mijarên olî hînî zarokan bike û wan bide kirin; bi taybetî ji ber ku hesta şopandinê di zarokan de pir xurt e. Xala girîng di vê rêbazê de ev e ku nimûne divê temam be û nimûneya exlaq û adabên ku mekteba qebûlkirî pesnê wan dide be. Ji ber ku her xeletî û siferdanî dibe sedema hînkirina xerab û bandoreke nebaş li mirov. Xala din a erênî ev e ku şopandina zarok her tim ji hiş û agahiyê nîne. Ji ber vê yekê divê di pêşkêşkirina nimûne û kirinê de bala tam were dayîn û di warên wek nimêj, nasîna mijarên olî, parastina edaletê, parastina heqê, xêrxwazî, qencî, destgirtina mirovan, azadî û tevgera civakî û îslamî de were hînkirin.
2- Rêbaza hînkirinê: Ev rêbaz bi rastî temamkerê rêbaza berê ye û ji bo zarokên mezintir heta pêşgotina perwerdehiyê ye. Ango pêwîst e mirov pêşî tiştekê ji rêya çav û guh fêr bibe û paşê bike. Di vê rêbazê de armanc rastkirina kirin û tevgerê bi rêya hişyarkirin û bîranînê ye, ango kirina ku mirov dike, heke xeletî û şaşî hebe, bi destê perwerdekar were rastkirin û kêmasiyê were rakirin.
3- Rêbaza telqîn û danînê: Bi vê rêbazê mirov dikare di mirov de girêdan bi ol û Xwedê re çêbike. Bi rêya bîranîna ayetên Xwedê, dilovaniyên wî û nîmetên wî, mirov dikare di zarok de tirs û xofê çêbike an jî ruhê hêviyê di dilê wî de vejîne. Mirov dikare hezkirina Xwedê bi vê rêyê têxe dilê wî û têgîna hezkirin û nehezkirina Xwedê jê re fêm bike, bi awayekî ku ew tiştê Xwedê jê hez dike bike û tiştê Xwedê jê hez nake neke. Di vê rêbazê de carinan kirina mirov bi awayekî rasterast an nerasterast tê pesindan û ew bi olê ve girêdide. Bi awayekî ku şewqa girêdana bi Xwedê re di dilê wî de cih digire û li ser wê bingeha xwe kêfxweş û şad dibîne.
4- Rêbaza çîrokbêjiyê: Amûreke baş e ji bo tehrîkkirina fikirê ber bi fikirînê, îbretgirtinê, aramkirina dil, rêberiyê ji rêderketinê, hestiyariyê li hember mijaran, fikirînê li ser cîhana hundur û derve û hwd. Bi rêya çîrokan mirov dikare bi awayekî nerasterast heta radeyeke mezin qaîdeyên olê hîn bike û li ser şûnên jiyanê hukum bike.
Tiştê ku di perwerdehiya olî de bi bikaranîna rêbaza çîrokan divê were berçav:
1- Çîrok divê taybetmendiyên baş û xalên berbiçav nîşan bide.
2- Bi temenê kesên ku jê îbret digirin re li hev be — bo nimûne, çîrok ji bo zarokên sê salî divê li ser awayê xwarinê, çûna mêvaniyê, cil lixwekirinê, awayê muameleyê, nasandina diyardeyan, navên tiştan û tiştên wiha be.
3- Her çîrok bi munasibet û li gorî pêwîstiyê were gotin.
4- Çîrok xwedî encameke bi qîmet be û ew encam werin gotin.
5- Çîrok hînkirina xerab nebe û bibe sedema zemîna rêderketinê di mirovan de.
Rêbazên alîkar di perwerdehiya olî de: Di vê rêbazê de mirov bi xwe di karên jiyanê û avakirina xwe de roleke çalak heye û role perwerdekar — çi mamoste û çi dêûbav — di pileya duyem de girîng e. Bi vê rêyê mirov dikare van rêbazan bikar bîne:
1- Gerîna li afaq û enfusê (li derve û hundir): Temaşekirina ayetên mucîzeyî yên ku diyardeyên qudreta ezelî ne, di mirov de guherîneke çêdike ku li ser wê bingeha mirov bivê nevê ber bi pesindan û rêzgirtinê ve tê birin. Dîtina xwezayê ji berjewendî an lêkolîna aqilî bandortir e û bi rêya hestiyaran mirov dikare Xwedê baştir û zêdetir nas bike û li hezkirin û tolhildana wî bigihîje. Gelek ayetên Qur'anê mirovan ber bi gerîna li afaq û enfusê ve vedixwînin.
Bo nimûne, dibêje: "Li erdê bigerin û dawiya wan kesên ku beriya we li vê dinyayê bûn bibînin." Li afirandina hêştirê binêrin, asîmana bilind û erda rast binêrin û li hebûna xwe baş binêrin... Encama vê gerînê têgihiştin û şehwet e û îrfan û hest e, û di encamê de wijdan û wergirtina rastiyên tiştan.
2- Fikirîn û kûrbûn: Mirov wek heywaneke fikirîker hatiye hesibandin û fikirîn cûreyeke axaftin û berjewendîkirina bê deng e. Ji hêmanên sereke yên fikirînê motive û armanc in û rêya çêkirina wê deqet û baldan li têkiliyên heyî di navbera diyardeyan de, afirînerî û vedîtina çareseriya guncaw e. Tiştê ku fikirînê mimkun dike bidestxistina agahiyan, tehrîkên hestî, awayê fikirîna rexneyî, îdeal û xewn û xwestek û guncawbûna atmosfera çandî ye. Bi xwezayî tiştê ku mirov ji fikirînê dûr dixe tirs e û xemgînî, mecbûrî û neçarî û giraniya berpirsiyariyê. Divê perwerdekar di rêya perwerdehiyê de û beramberî karekî ku hatiye kirin mirov bide fikirînê ka ew kar xelet e an rast. Ji îmkanên erênî yên vê yekê yek ew e ku fikir di qeydê dem û cih de nîne û ji ber vê firehiyeke pir fireh heye. Qur'an di rêya perwerdehiyê de bi gelek ayetan gazî fikirîn û kûrbûnê di mijaran de dike.
3- Îbretgirtin: Şîretgirtin ji temaşekirina wan tiştan e ku di hawîrdora wî de hene, ji guherîn û veguherînên ku di jiyana mirovan, heywanan û riwekan de çêdibin û ji wergirtina wan rêya jiyana xwe ronî bike û bi rastî sedemên tevger û xeta xwe bibîne.
4- Test û tecrûbe: Ne tenê aqil amûra vedîtin û gihîştina bi rastiyan e, belê hest jî amûreke bi qîmet e di vê warê de. Rastî ev e ku mirov kêm zêde baweriyê bi gotin û bihîstinan tîne û baweriya dil dema çêdibe ku tiştê bihîstiye bi çav bibîne û bi dest test û tecrûbe bike. Bi rêya test û tecrûbeyê ji mirov re aramiya fikirî peyda dibe. Di çîroka Hz. Îbrahîm de, aramî ji bo Îbrahîm (a) bi rêya temaşekirin û tecrûbeyê çêdibe.
5- Aqilîkirin û berjewendîkirin: Bikaranîna hişê di mijaran de û bikaranîna mantiq û hêzên navxweyî ji bo vedîtina rastiyan e. Bi rêya aqilîkirin û berjewendîkirinê mirov dikare têkiliyên sedem û encamê yên mijaran fêm bike û di qebûlkirina qaîdeyan û bicihkirina wan de wijdan razî û qanih bike.
Berjewendî (burhan) riha mirov aram dike û endaman ji bo kirina tiştê ku canê wî bawer pê kiriye hêz û baweriyê dide wan. Di Qur'ana Kerîm de jî bala kûr li mijara berjewendîkirin û burhanê hatiye dayîn.
Ji malpera Şîa Quest hatiye girtin.
Etîket:
- Perwerdehiya zarokan
- Olî
- Edalet
- Girêdan
- Çîrok
- Hunera perwerdekirinê
Your Comment