Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Vladîmîr Pûtîn roja Pêncşemê 19ê Çiriya Paşîn a 2026an di axaftina xwe de di 33yemîn Civîna Serokan a Rêxistina Hevkariya Aborî ya Asya û Okyanûsa Pasîfîk de li ser girîngiya têkiliyên aborî yên Moskowê bi welatên herêmê re teqez kir.
Wî bi îşareta cihê Rûsyayê di hevkêşeyên aborî yên Asya û Okyanûsa Pasîfîk de got: "Hevkariya avaker bi aboriyên endamên APECê re rêya stratejîk a Rûsyayê ye û ev welat wekî parçeyeke nayê veqetandin a herêmê tê hesibandin û para girîng di geşbûna aborî ya wê de heye."
Serokkomarê Rûsyayê bi îşareta role ya vî welatî di dabînkirina pêwîstiyên herêmê de teqez kir ku Rûsya bi rêya hinardekirina enerjiyê û her wiha dabînkirina mîqdarên berbiçav yên dexl û gubreya mîneral, role di dabînkirina ewlehiya xwarin û enerjiyê ya Asya û Okyanûsa Pasîfîk de heye.
Wî her wiha daxwaz kir ku welatên herêmê zêdetir ji kapasîteyên veguhastinê û binesaziyên lojîstîkî yên Rûsyayê sûdê bigirin û li ser berfirehkirina hevkariyê bi endamên APECê re di warên cuda yên aborî de teqez kir.
Pûtîn di berdewamiyê de bi îşareta kapasîteyên Rûsyayê di beşên pêşketî yên teknolojiyê de, bi taybetî enerjiya nukleerî, ragihand ku Moskow ji bo pêşxistina hevkariyên zanistî û pîşesazî bi welatên herêmê re amadehiya tam heye.
Serokkomarê Rûsyayê di beşeke din a axaftina xwe de bi îşareta zêdebûna kêşe û gefan li dijî aboriya cîhanê got ku rêxistina APECê divê di şert û mercên niha de bingeha yekîtiya zêdetir a welatên herêmê û danîna rojevake avaker ji bo hevkariyê be.
Wî bi ragihandina piştgiriya Moskowê ji bo pêşnûmeya daxuyaniya dawîn a civîna Shenzhenê, hêvî xwest ku ev belge bikaribe rêya hevkariyên aborî û herêmî di navbera endaman de xurt bike.
......................
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Pûtîn
- Moskow
- Asya
- Enerjiya Nukleerî
- Rêxistina APECê
- Rêxistina Hevkariya Aborî ya Asya û Okyanûsa Pasîfîk
- Çîn
Your Comment