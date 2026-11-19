Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Çavkaniyên medyayî yên Yemenê ragihandin ku hêzên Siûdî yên li bajarê Adenê bi cih bûne, dest bi tetbîqên meydanî bi simulasyona senaryoya "ketina bajêr" kirine. Mihwerê van tetbîqan plankirina valakirina lezgîn a kampên leşkerî û dabînkirina ewlehiya rêyên paşvekêşinê bû.
Li gorî çavkaniyên agahdar, efserên Siûdî rêzeyeke manevra û tetbîqan li baregehên hêzên hevbeş, bi taybetî li baregeha fermandariya hêzên hevbeş li herêma El-Bureyqe û baregeha Balafirgeha Navneteweyî ya Adenê, lidar xistine.
Agahiyên belavkirî nîşan didin ku van tetbîqan pîvandina dema bertekê, bicihkirina operasyona valakirina kampan û dabînkirina ewlehiya rêyên derketina deryayî û bejayî ji bo efserên Siûdî di nav xwe de bûne; ev gav ji bo şert û mercên awarte yên meydanî — heke kontrola li ser bajêr bi gefê re rûbirû bibe — hatiye pêşbînîkirin.
Ev manevrayên meydanî di atmosfereke tijî bendewarî û zêdebûna aloziyên leşkerî li Yemenê de pêk tên û nîşanî xemgîniyên fermandariya leşkerî ya Erebistana Siûdî didin ji guherînên gengaz ên ku dikarin rastiya leşkerî ya nû li Adenê çêbikin.
Ev di halekî de ye ku "Deyfullah El-Şamî", endamê Buroya Siyasî ya Tevgera "Ensarullah" li ser nexşeya pêşveçûna hêzên çekdar yên Yemenê li herêmên di bin kontrola kirêgirên Siûdî de got: "Ev şer ji bo Sana'a beşek ji parastina Tengava Bab El-Mendebê ye û pêşveçûna ber bi parêzgehên başûr ve beşek ji hesabên stratejîk yên wan nîne."
Wî zêde kir ku her çend armanca wan tune be ku ber bi Adenê ve biçin, lê ew ê her kamp an cihê kombûna kirêgiran li her ku were bikaranîn li dijî hêzên çekdar yên Yemenê, bikevin armanc.
................
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Yemen
- Tevgera Ensarullah
- Bajarê Adenê
- Erebistana Siûdî
- Tetbîqa meydanî
Your Comment