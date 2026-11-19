Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) – ABNA – 16ê Mijdarê, di gotara çalakvanên olî, çandî û medyayî yên Behreynê de, ku van rojan ji ber dadgehkirina alimên olî bala çavdêrên navneteweyî kişandiye, wekî «Roja Reş a Behreynê» hate binavkirin. Sedema vê navlêkirinê ew bû ku di vê rojê de cezayên zîndanê yên heta hetayê û 15 sal zîndanê li dijî 69 welatiyên Behreynê, di nav wan de bi dehan alimên olî yên navdar, hatin derxistin.
Ev cezayên zîndanê bi rêya fermanên rasterast ên Encûmena Bilind a Parastinê, bi serokatiya Hemd bin Îsa (padîşah), kurê wî Nasir û wezîrê navxwe, gihîştin destê dadger «El-Eclan». Wî jî di kêmtirî sê xulekan de biryara tolhildanê xwend. Ev yek pirsên cidî derbarê serxwebûna pergala dadwerî û awayê biryardayînê di vê dozê de derxistine holê.
Malpera nûçeyan a «Mir'at el-Bahreyn» di raporekê de, bi amaje bi vê navlêkirinê û gotinên Ayetullah Şêx Îsa Qasim, zîndankirina aliman ne wekî dawîbûna rê, lê wekî «hêzek ji bo cîhadê di rêya Îslamê, azadî, rûmet û vegerandina mafan de» pênase kir.
Malperê da zanîn ku di vê helwestê de xwendineke exlaqî û siyasî ya encamên biryarên dadgehê heye. Zîndan dikare azadiya alimê ji destê wî bigire, lê nikare cihê wî di nav gel de ji holê rake. Her wiha, hewldana ji holê rakirina wî dikare bibe sedema ku gel bêtir li dora wî kom bibe. Ji ber vê yekê, ew felaket û şermê ku rejîm dixwest bide serê aliman, dikare li dijî rejîmê bixebite û zirarê bide wê û kesên derdora wê. Ev yek dema ku cezayên zîndanê ji amûrekê ji bo bêdengkirina dengê aliman, vediguherin hêzekê ji bo domandina têkoşîna azadî û rûmetê.
Ev malpera Behreynî bi amaje bi daxuyaniya neh parlementerên ku yekser piştî derxistina biryaran hatibû weşandin, ew wekî «destpêka şanogeriyeke şermê» binav kir û nivîsî:
Van parlementeran bi hinceta têgehên wekî ewlehî, serwerî û yekîtiya neteweyî, biryarên dadgehê piştgirî kirin û piştgiriya wezîrê navxwe û saziyên ewlehiyê kirin. Wan di daxuyaniya xwe de sûcên terorîzmê, komployê û têkiliya bi Sepaha Pasdaran a Îranê re piştrast kirin; di demekê de ku doz hîn derbasî qonaxa îtiraz û pêdaçûna biryarê nebûbû. Ev nakokiyeke eşkere ye: parlementerên ku qala serxwebûna desthilata dadwerî dikin, xwe berî temambûna pêvajoya dadwerî, biryaran wekî biryarên dawî û bêguherîn qebûl kirine.
Parlementeran di daxuyaniya xwe de beşeke girîng ji naverokê terxanî pesindana wezîrê navxwe û saziyên ewlehiyê kiribûn, lê tu îşaretek bi mafên kesên mehkûmkirî an jî nerazîbûnên derbarê pêvajoya dadgehkirinê nekiribûn. Bi vê helwestê, wan piştgiriya parlamenterî dan desthilatê, bêyî ku di gotinên wan de nîşanek ji serxwebûna çavdêriya parlamentoyê li hember desthilatê xuya bibe.
Ev doz ne têkildarî kesên nenas an komeke biçûk û li kêleke civakê ye. Di nav kesên mehkûmkirî de bi dehan alimên olî yên Şîe hene ku endamên saziyeke olî ya kevnar û kûr-rêç ên Behreynê ne. Ev saziya olî bi sedsalan berî damezrandina parlamentoyê bi şêwaza xwe ya îroyîn, beşek ji jiyana zanistî, civakî û olî ya gel bûye.
Ev cih û paye tu kesî ji berpirsiyariya qanûnî naparêze, lê tenê bi avêtina tometan nayê rakirin. Her wiha, kêfxweşbûna ji zîndankirina vê hejmarê ya aliman ji bo civakeke ku dîrok û cihê wan nas dike, tiştekî hêsan nîne.
Raportê di dawiyê de, bi amaje bi vê yekê ku «hevpariya neteweyî» ya ku dibe sedema piştrastkirina cezayên li dijî alimên olî berî bidawîbûna lêkolîna dadwerî, wateya xwe winda dike, nivîsî:
Kesên ku xwe wekî «hevparên welat» pênase dikin, niha bûne stûna gemiyê ya desthilatê. Dema ku desthilatê yelkena xwe li hember aliman hilda, dît ku ev yelken ji berê ve bi stûna parlamentoyê ve bi xurtî hatiye girêdan û ew stûn jî amade ye ku wê hilgire. Ev hevkarî tenê heta wê demê wan di nav xwe de digire ku ew di rêza desthilatê de bin; lê gava ku ew bibin armanca tometên wê, êdî cih ji wan re teng dibe.
«Mir'at el-Bahreyn» di dawiya rapora xwe de, bi zimanekî hişyarîdar pêşbînî kir ku di rojên pêş de em ê şahidê kampanyayên nizm bibin ku naveroka wan xirabî, rêbaza wan bêexlaqî û gotinên wan henekên bêedebî û heqaret bin. Ev kampanyayên ku ji bo pêşketina di piştgirîkirina biryarên Encûmena Bilind a Parastinê û pîrozbahîkirina Hemd û malbata wî de tên lidarxistin.
Em li ber destpêka «cejn û şahiyeke mezin a felaketê» ne; şahiyeke ku hemû nizmî, bêşermî û xirabûna exlaqî tê de kom bûne. Lê ev şahî dê gelek dom neke, ji ber ku «hevparên welat» û «parêzvanên malê» zû dê bibihîzin ku padîşahê wan hilweşiyaye, ji desthilatê hatiye dûrxistin û çûye dojehê.
Ew roj e ku «bawermend ji qulikekê du caran nayê gezkirin».
Dawiya peyamê
Etîket
- Hêza dadwerî
- Şîe
- Terorîzm
- Parlamentoya Behreynê
- Ayetullah Şêx Îsa Qasim
- Hemd bin Îsa Al Xelîfe
- Mir'at el-Bahreyn
- Behreyn
- Rejîma Al Xelîfe
- Roja Reş a Behreynê
- Zîndankirina aliman
- Mafên mirovan
- Azadiya olî
- Cezayên siyasî
Your Comment