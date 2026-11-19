Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Şahîn Fekûr, serokê lijneya rêvebir a Komeleya Xêrxwazî ya Piştgiriya Nexweşên Şekirê ya Kurdistanê, roja Pêncşemê, 28ê Mijdarê, di civîna hevfikiriyê ya bi amadebûna nûçegihan û rojnamevanan de, bi boneya Hefteya Neteweyî ya Nexweşiya Şekirê, ragihand ku zêdetirî 153 hezar kes li parêzgehê bi nexweşiya şekirê ya cureya 2-ê hatine nasîn.
Wî diyar kir ku ev hejmar wekhevî %13,5ê nifûsa ji 25 salî mezintir a Kurdistanê ye û kesên di qonaxa beriya şekirê de nakeve nav vê hejmarê. Her wiha, dibe ku beşek ji nexweşan ji nexweşiya xwe nehaydar bin an jî di amarên fermî de nehatibin tomarkirin.
Fekûr kêmbûna temenê ketina nexweşiya şekirê wekî yek ji fikarên girîng ên qada tenduristiyê binav kir û got: «Bûyerên ketina vê nexweşiyê di temenên biçûktir de, heta di navbera 12 û 15 saliyê de jî tên dîtin. Guhertina şêwaza jiyanê, kêmçalakî û şêwazên nerast ên xwarinê ji faktorên girîng in ku girîngiya perwerde û pêşîlêgirtinê zêdetir dikin.»
Wî bi tekezî li ser vê yekê ku perwerde bingeha sereke ya çalakiyên komeleyê ye, got: «Mîsyona vê komeleyê di sê qadan de hatiye diyarkirin: zêdekirina hişmendiya giştî derbarê nexweşiya şekirê û rêbazên pêşîlêgirtina wê, perwerdekirina nexweşan ji bo xwe-lênêrînê û piştgiriya wan nexweşan ku hewceyê xizmet û alîkariyê ne.»
Serokê lijneya rêvebir a komeleyê bilindkirina asta zanîna tenduristiyê wekî yek ji rêbazên herî bibandor ji bo kêmkirina lêçûnên dermankirinê û pêşîlêgirtina tevliheviyên nexweşiyên demdirêj nirxand û got ku sererastkirina şêwaza jiyanê, baldariya li ser xwarinê, zêdekirina çalakiya laşî û naskirina faktorên metirsiyê dikarin di pêşîlêgirtina şekirê ya cureya 2-ê û kontrolkirina nexweşiyê de roleke girîng bilîzin.
Fekûr di derbarê çalakiyên piştgiriyê yên komeleyê de jî ragihand ku nêzîkî 5 hezar kes di komeleyê de xwedî dosyayên tomarkirî ne. Beşeke girîng a wan nexweşên şekirê û kesên kêmderfet in, bi taybetî yên ku li deverên derveyî navenda bajêr dijîn. Xizmetên komeleyê, ji bilî perwerdehiyê, piştgiriya darayî û dermankirinê jî dihewînin.
Wî alîkariya dabînkirina lêçûnên derman, ceribandinên bijîşkî, emeliyat û hewcedariyên din ên dermankirina nexweşan wekî beşek ji xizmetên komeleyê destnîşan kir û got ku firehtirkirina bernameyên perwerdehiyê, sûdwergirtina ji derfetên zanîngeh û dibistanan û îmzekirina peymanên hevkariyê bi saziyên cuda re dikare qada perwerde û pêşîlêgirtina nexweşiya şekirê li seranserê parêzgehê fireh bike.
Fekûr her wiha bi amaje bi planên komeleyê ji bo firehtirkirina çalakiyên xwe li navçeyên Kurdistanê, got ku heta niha çalakiyên wê zêdetir li bajarê Senendecê kom bûne. Lê bi lidarxistina civînan li Seqiz û Baneyê û plansaziya lidarxistina civînekê li Qorweyê, hewl tê dayîn ku xizmet û piştgiriyên komeleyê li herêmên din ên parêzgehê jî fireh bibin.
Wî girîngiya rola medyayê di zêdekirina hişmendiya giştî û şopandina daxwazên civakî de jî girîng nirxand û daxwaz ji rojnamevanan kir ku di hilberandin û belavkirina naverokên perwerdehiyê, danasîna xizmetên komeleyê û şopandina daxwazên nexweşên şekirê de hevkar bin.
Piştgiriya dermankirinê ji 2 hezar û 500 nexweşên şekirê re
……….
Dawîya Peyam/
Etîket:
- Nexweşiya şekirê
- Şekirê cureya 2
- Kurdistan
- Tenduristiya giştî
- Nexweşên şekirê
- Pêşîlêgirtina nexweşiyê
- Kêmbûna temenê nexweşiyê
- Perwerdeya tenduristiyê
- Şêwaza jiyanê
- Xwarina tendurist
- Çalakiya laşî
- Komeleya Piştgiriya Nexweşên Şekirê
- Piştgiriya dermankirinê
Your Comment